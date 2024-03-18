17-летний парень выстрелил из охотничьего ружья в жительницу Ингушетии

В Карабулаке 17-летний местный житель выстрелил в 24-летнюю девушку из охотничьего ружья. Потерпевшая доставлена в больницу, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.
Там уточнили, что вечером 16 марта текущего года в доме на улице Полевой между 17-летним молодым человеком и 24-летней девушкой произошла ссора, в ходе которой юноша выстрелил из охотничьего ружья, ранив женщину в область бедра. Пострадавшая была доставлена в больницу.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). В рамках инкриминируемой статьи фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в рамках уголовного дела было осмотрено место происшествия, проведены допросы свидетелей и изъято орудие преступления. Следствие планирует ходатайствовать перед Карабулакским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.