17-летний парень выстрелил из охотничьего ружья в жительницу Ингушетии

Там уточнили, что вечером 16 марта текущего года в доме на улице Полевой между 17-летним молодым человеком и 24-летней девушкой произошла ссора, в ходе которой юноша выстрелил из охотничьего ружья, ранив женщину в область бедра. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). В рамках инкриминируемой статьи фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках уголовного дела было осмотрено место происшествия, проведены допросы свидетелей и изъято орудие преступления. Следствие планирует ходатайствовать перед Карабулакским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.