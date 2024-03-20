Административная комиссия Назрани выявляет нарушителей чистоты

Так, на днях работники экономического отдела администрации Назрани и Центрального административного округа города провели мониторинг.

«За чистоту боремся всеми способами, в том числе и одними из самых эффективных — штрафами и привлечением к административной ответственности», — сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани.

Отмечается, что количество протоколов растет, очередное заседание административной комиссии запланировано в начале апреля текущего года, где планируется рассмотреть дела по всем нарушителям, которые были выявлены в ходе рейдовых мероприятий.