Армрестлер из Ингушетии Ибрагим Сагов одержал победу на турнире East vs West 27

В ходе встречи в Венгрии ингушский спортсмен уступал 1:3, но сумел переломить ход напряженной борьбы. Эта победа стала для него второй подряд на турнирах серии: 1 августа текущего года на East vs West 25 в Батуми Сагов победил болгарина Йордана Цонева со счетом 3:0.

Ибрагим Сагов, житель сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района, известен также активной пропагандой здорового образа жизни среди молодежи.

Между тем, в главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин победил поляка Камила Яблонски в борьбе на правых руках и завоевал титул чемпиона в супертяжелом весе.