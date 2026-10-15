Делегация профсоюзов Свердловской области вновь посетила Ингушетию

В состав делегации вошёл 31 человек. Визит стал продолжением реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в апреле 2025 года. Для Союза «Федерация профсоюзов Республики Ингушетия» этот документ стал первым межрегиональным соглашением. Одним из практических результатов договорённостей стало предоставление членам профсоюзов 30-процентной скидки на отдых на курорте «Армхи».

Знакомство с культурным наследием республики началось с посещения Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» в Назрани. Для гостей провели экскурсию, организовали мастер-классы с участием артистов ансамбля и народных мастеров. Представители Свердловской области познакомились с национальными танцевальными традициями, декоративно-прикладным искусством и ремёслами народа. Федерация профсоюзов субъекта поблагодарила директора ансамбля Махмуда Оздоевa и коллектив за радушный приём.

Деловая программа продолжилась в Магасе. Участники обсудили актуальные вопросы профсоюзной деятельности и социального партнёрства, обменялись опытом работы отраслевых организаций. Отдельное внимание уделили молодёжной политике: представители двух субъектов поделились практиками вовлечения молодых работников в профсоюзное движение и договорились о проведении совместных молодёжных мероприятий.

В знак профсоюзной солидарности свердловские коллеги привезли памятные подарки от отраслевых профсоюзов работников культуры, металлургической промышленности, связи, государственных учреждений и агропромышленного комплекса.

В программу также вошло посещение этнокафе в Магасе, где гости познакомились с ингушской национальной кухней и гастрономическими традициями республики, а также приняли участие в мастер-классах по приготовлению национальных блюд.

«Такие встречи способствуют расширению взаимодействия между регионами и знакомству представителей разных народов с традициями друг друга», — подытожил собеседник.