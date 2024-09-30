До конца года в Ингушетии поступят 30 новых автобусов ПАЗ 

По его словам, это стало возможно благодаря достигнутой договоренности во время визита первого заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова в республику.

Планируется закупить автобусы среднего класса марки ПАЗ-320405-14. Они рассчитаны на 43 места, из которых 25 посадочных.

Новый общественный транспорт не только сделает поездки более комфортными, но и поможет снизить нагрузку на автопарк, который требует замены. Автобусы будут распределены с учетом потребностей региона.

Напомним, Денис Мантуров побывал с рабочей поездкой в Ингушетии в марте текущего года. Он посетил промышленные предприятия региона и провел встречу с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Среди прочих вопросов обсуждалась поддержка федерального центра в обновлении автобусного парка республики.