Дорожное полотно на улице Пионерская обновят в Назрани 

Протяженность асфальтируемого отрезка составит 240 метров, ширина проезжей части пять метров. Обновление дорожного полотна сделает ежедневные поездки по этой улице более комфортными и улучшит условия проживания для местных жителей.

Отмечается, что градоначальник уделяет пристальное внимание благоустройству всех административных округов. Благодаря личным выездам, он может оценить состояние улиц непосредственно на месте и определить первоочередные задачи. За каждой из них стоят насущные потребности горожан: удобный подъезд к дому, комфортное передвижение и порядок на своей улице.

Для жителей такое внимание руководителя особенно ценно: именно по изменениям рядом с домом они судят о развитии Назрани. Предстоящее асфальтирование Пионерской станет очередным шагом в этой работе.