Джейрахско-Ассинский музей-заповедник претендует на статус объекта ЮНЕСКО

В мероприятии приняли участие председатель Комитета государственной охраны ОКН Ингушетии Тимирлан Кодзоев, директор музея-заповедника Ахмедхан Сампиев, руководитель Франко-Ингушского центра по развитию и сотрудничеству во Франции, доктор наук Сорбонны Иса Боков, а также руководитель «Союза историков Ингушетии» и исследователь Башир Гетагажев.

«Участники обсудили текущие работы по восстановлению памятников истории и культуры, вопросы их сохранения и возможности дальнейшего продвижения музея-заповедника для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Учреждение является кандидатом на включение в данный список с 1996 года», — рассказал собеседник.

Он также отметил вклад Исы Бокова и Башира Гетагажева в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Ингушетии, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества с исследователями и специалистами в этой области.

Напомним, Джейрахско-Ассинский музей-заповедник был создан в 1988 году. С 1995-го в соответствии с указом Президента России учреждение признано объектом культурного и исторического наследия федерального значения. Заповедник занимает площадь порядка 64 тысяч га.