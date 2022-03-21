Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве труда, занятости и социального развития региона, для поддержки граждан, которые потеряли работу и испытывают затруднения в трудоустройстве, программа социального контракта в 2022 году расширена.

«Социальный контракт поможет найти работу, открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство, преодолеть сложную жизненную ситуацию», — сказал представитель ведомства.

Социальный контракт смогут заключить люди со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Расчет среднедушевого дохода производится за последние 3 месяца перед подачей заявления.

Доход на одного члена семьи = общий доход семьи (3 месяца) количество членов семьи. Трудовые доходы члена семьи, который потерял работу после 1 марта и признан безработным, теперь не будут учитываться при расчете дохода семьи.

Заключается такой договор с целью поиска работы, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства.

При этом в министерстве пояснили, что социальный контракт — это не замена той поддержки, которую оказывают центры занятости безработному гражданину, а дополнение к ней. Заключение соцконтракта не отменяет выплат пособий по безработице. Оно позволяет гражданам с низкими доходами получить дополнительную помощь в поиске работы, комплекс социальных услуг и материальную поддержку в период поиска работы, при создании своего дела или развития личного подсобного хозяйства.

Часто жители интересуются, откажут ли в пособиях на детей, если заключить соцконтракт. При расчете нуждаемости при предоставлении выплат на детей социальный контракт не учитывается.

За оформлением соцконтракта следует обратиться в орган соцзащиты по месту жительства.

В Ингушетии с начала 2021 года свыше 12 тыс. человек получили помощь после оформления социального контракта в клиентских службах занятости Минтруда региона.

Заключить его смогли граждане со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Для оформления соцконтракта жители могли обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства, что уже сделало более 3 тыс. семей.

Учитывая, что в республике более 30 тыс. семей, которые могут получить эту помощь, при заключении социального контракта власти решили поддержать тех, кто больше всех в ней нуждается и кто в первоочередном порядке сдал документы в клиентские службы.

В регионе с начала 2021 года заключено порядка 3,2 тыс. социальных контрактов, а с учетом членов семьи помощь получили более 12 тыс. человек.

Соцконтракт — инструмент помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Мера поддержки предполагает не просто выплаты, а целый план действий для решения проблемы. Получатель должен повысить доходы своей семьи, в том числе путем реализации той или иной продукции при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, либо ведения личного подсобного хозяйства. Также предусмотрено осуществление других мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации.