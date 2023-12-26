Более 10 млн раз в 2023 году безналично оплатили проезд в общественном транспорте жители Северного Кавказа

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Более 10 млн раз по итогам года оплатили проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга от Сбера жители республик Северного Кавказа. Это в 2,7 раза больше, чем год назад.

Чаще всего таким способом оплачивали поездку в Республике Дагестан: количество таких транзакций за год там достигло 4 млн, это в 3 раза больше прошлогоднего показателя. Второе место по популярности безналичной оплаты заняла Карачаево-Черкесия. По данным аналитиков Сбера, жители республики оплатили поездку картой более 3,5 млн раз, что вдвое больше, чем год назад. На третьем месте — Республика Калмыкия — за год количество транзакций в общественном транспорте там выросло на 125%.

Руслан Мизаев, управляющий Чеченским отделением Сбербанка:

«С начала года количество безналичных оплат за поездку с помощью эквайринга от Сбера в Чеченской Республике выросло в сотни раз и достигло 1 млн. транзакций. По темпу роста это лучший результат на Юге России и Северном Кавказе. Сегодня оплатить проезд банковской картой в Чечне можно уже на 159 бортах общественного транспорта, и это число стабильно растёт».

Оплатить проезд в общественном транспорте можно любой банковской картой, поддерживающей бесконтактную оплату. Для этого достаточно прикоснуться пластиком к установленному в салоне транспортного средства терминалу и дождаться подтверждения оплаты.

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