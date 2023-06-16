Чаще всего автомобилисты покупают в кредит китайские машины и российскую Ладу

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Абсолютный рекорд на российском рынке автокредитования установил Сбер.

По данным Драйв Клик Банка (дочерняя компания Сбера, которая специализируется на автокредитовании), объём выдач автокредитов в мае 2023 года превысил 22,5 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в мае 2021 года (11,3 млрд), сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума.

На новые авто россияне взяли в Драйв Клик Банке 12,5 млрд рублей (в мае 2021-го — 9,4 млрд, рост в 1,3 раза). На подержанные — 10 млрд (в мае 2021-го — 1,9 млрд, рост в 5,2 раза).

Из новых автомобилей чаще всего в 2023 году люди приобретают в кредит китайские Haval, Chery и Geely, а также продукцию «АВТОВАЗА» — российскую Ладу.

Средняя сумма кредита на приобретение иностранного авто за два года увеличилась на 240 тыс. рублей, российского — практически не изменилась и сегодня составляет 710 тыс.

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