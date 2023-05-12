Дивиденды по акциям Сбербанка получат 1,75 млн человек
Вчера был определен список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Сбербанка. Годовое Общее собрание акционеров банка одобрило выплату дивидендов за 2022 год в рекордном размере — 565 млрд рублей (25 рублей на каждую акцию).
Половину этих средств получит государство, как контролирующий акционер Сбербанка. Также дивидендные выплаты получат и частные акционеры банка — более 1,75 миллиона человек. С 2021 года доля частных лиц в структуре капитала Сбербанка выросла в 2,5 раза.
Акционерам, учитывающим акции у номинальных держателей, дивиденды будут направлены до 25 мая.
Тем, чьи акции учитываются в реестре акционеров напрямую, дивиденды будут перечислены до 16 июня.
Стоимость акций Сбербанка с начала года выросла в 1,5 раза. Они являются самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов Московской биржи.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Мы благодарны нашим акционерам за доверие и поддержку. Инвесторы, поверившие в нас в сложный период, получат максимально высокую доходность на свои вложения. При этом выплата рекордных дивидендов — важное событие не только для наших акционеров, но и для всего российского фондового рынка. Реинвестирование дивидендных выплат Сбербанка добавит рынку ликвидности и позитивно скажется на его дальнейшем развитии».