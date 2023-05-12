Дивиденды по акциям Сбербанка получат 1,75 млн человек

Половину этих средств получит государство, как контролирующий акционер Сбербанка. Также дивидендные выплаты получат и частные акционеры банка — более 1,75 миллиона человек. С 2021 года доля частных лиц в структуре капитала Сбербанка выросла в 2,5 раза.

Акционерам, учитывающим акции у номинальных держателей, дивиденды будут направлены до 25 мая.

Тем, чьи акции учитываются в реестре акционеров напрямую, дивиденды будут перечислены до 16 июня.

Стоимость акций Сбербанка с начала года выросла в 1,5 раза. Они являются самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов Московской биржи.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы благодарны нашим акционерам за доверие и поддержку. Инвесторы, поверившие в нас в сложный период, получат максимально высокую доходность на свои вложения. При этом выплата рекордных дивидендов — важное событие не только для наших акционеров, но и для всего российского фондового рынка. Реинвестирование дивидендных выплат Сбербанка добавит рынку ликвидности и позитивно скажется на его дальнейшем развитии».