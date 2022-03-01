28 февраля 2022 г. Центробанк объявил о повышении ключевой ставки сразу до 20%. Это сенсационное повышение более чем на 10 пп. Такой высокой ставка не была даже в 2014 г. (17%). Напомним, что ключевая ставка — это ставка, по которой Центральный банк готов предоставлять кредиты коммерческим банкам.

«Это означает, что для всей финансово-кредитной системы ресурсы подорожают, и это приведет к резкому росту стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками как физическим лицам, так и бизнесу. В свою очередь такое искусственное повышение стоимости рубля, несомненно, обеспечит и рост процентов по вкладам, но они не будут превышать ключевой ставки», — объяснила Оксана Ступникова.

Данная мера, по мнению эксперта, направлена на то, чтобы сдержать инфляцию и возможные дефляционные риски. Таким образом регулятор хочет сохранить сбережения населения и не обесценить их.

Политика коммерческих банков будет заключаться в том, что выдача новых кредитов с высокой вероятностью будет приостановлена. Что касается выданных кредитов, то в большинстве случаев в договорах с физическими лицами ставка является фиксированной и не будет подлежать изменению, а вот со многими юридическими лицами банкам придется договариваться, поскольку в договорах о кредитовании с ними зачастую прописаны плавающие ставки. По мнению экспертов, все это может привести к тому, что кредитование останется только в тех сферах, где есть льготные программы. В связи с этим есть риски сворачивания деятельности в секторе строительства, сельского хозяйства, ипотеки, малого и среднего предпринимательства.

«Так, ставки по ипотеке были повышены до 14-17% в связи с изменением в сторону увеличения ставки рефинансирования (9,5%). Логично, что резкий рост ключевой ставки приведет к росту ставки по ипотечным кредитам до 22-25%, а это сделает ипотеку недоступной для абсолютного большинства граждан России», — комментирует Оксана Ступникова.

Однако многие эксперты сходятся во мнении о том, что данная мера с повышением ключевой ставки является краткосрочным инструментом воздействия, в то время как ипотека — долгосрочным, а значит, через некоторое время стоит ожидать понижения ключевой ставки, однако быстро это не произойдет.

«Одно очевидно, сегодня ипотечное кредитование будет приостановлено, что повлечет за собой падение спроса на рынке жилья. Но здесь нельзя не отметить и риски для банков, связанные с возможными невозвратами кредитов. При этом часть экспертов считают, что влияние изменения ставки на банки будет настолько сильным, что они будут вынуждены даже отзывать (аннулировать) одобренные заявки. В таких условиях ипотеке сможет помочь только льготная ипотечная программа государства. Но с высокой вероятностью государство также вынуждено будет пересматривать условия льготных программ, поскольку в настоящее время издержки очень высоки.

Важно отметить и то, что особого падения цен на жилье вследствие сокращения спроса ожидать не стоит, поскольку выросла стоимость строительных материалов, а рубль упал», — рассказала Оксана Ступникова.