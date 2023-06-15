В эпоху цифровых технологий приходит переосмысление новых возможностей в госуправлении: прозрачная обратная связь, быстрая коммуникация, автоматическая фиксация результата и многое другое. Но от того, насколько получаемые данные достоверны и насколько удобен формат их использования, напрямую зависит качество госрешений. Участникам дискуссии предложили обсудить, что в таком случае важнее всего — кадры или сама система получение этих данных?

Сергей Собянин рассказал, что в Москве работает традиционная система госуправления, основанная на потребностях граждан. Её главная задача — сделать так, чтобы человек чувствовал себя комфортно, безопасно и получал услуги высокого качества. В столице активно используют новейшие технологии для решения этой задачи. Но, что бы ни говорили про «цифру», доминирующее значение в управлении имеет человек. Для того чтобы ИИ принимал решения в госправлении, он должен полюбить человека, учитывать его интересы и особенности. А это в ближайшие десятилетия невозможно.

Дмитрий Григоренко согласился со столичным градоначальником в том, что модель управления — это инструмент. И без человека этот инструмент работать не будет. Он выделил три важных момента в госуправлении. Во-первых, без цифровизации сейчас невозможно. Только в одном аппарате правительства в год обращается порядка двух миллионов документов. Во-вторых, любая задача, которая ставится, должна быть измерима. Есть измерение — появляются сроки. От сроков идёт планирование и т. д. В-третьих, модель госуправления сегодня основана на больших данных. Они как фотография, которая отражает реальное состояние дел.

Герман Греф обратил внимание, что госуправление отличается от любой иной системы управления тем, что ключевые цели ставятся на политическом уровне. Что касается баланса между человеком и искусственным интеллектом, глава Сбера отметил, что в управлении есть две составляющие. Одна его часть строится на основе данных. Она рациональна. В этой части ИИ лучше человека. Он не понимает, зачем «откладывать решение под стол». Это его сильная сторона. Но человеческим обществом невозможно управлять, принимая только рациональные решения: нужно учитывать, что люди часто действуют под влиянием эмоций, настроений общества и т. д. И это вторая составляющая, где человека пока заменить достаточно сложно и вряд ли нужно.

Будущее будет построено таким образом: люди будут создавать системы автоматического принятия решений на основе данных. И люди будут оставаться там, где нужно будет определять цели и учитывать социальные, эмоциональные и когнитивные свойства или потребности человека при принятии решений.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Искусственный интеллект совершил большой скачок за последнее время. У него появилось то, что человек считал своим главным преимуществом, — эмерджентность. Это наличие у системы свойств, не присущих её компонентам по отдельности, то есть способность генерировать новое. В то же время я считаю, что искусственный интеллект не надо обожествлять. Это обычный инструмент. Только человек решает, как его применять. У искусственного интеллекта нет собственных интересов и собственного целеполагания. Не нужно его бояться. Его нужно развивать и использовать, чтобы совершенствоваться самим и создавать конкурентоспособную экономику и государство».