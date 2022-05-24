«На динамику инфляции в регионе повлияли в основном федеральные факторы — ужесточение санкционного давления и, как следствие, увеличение издержек производителей и поставщиков, снижение предложения товаров из-за нарушения логистических и производственных цепочек», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что заметное влияние оказал и региональный фактор: временный всплеск спроса на отдельные товары и услуги в условиях сокращения предложения и подготовки населения к одному из главных религиозных праздников в республике (Мархаш).

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в апреле увеличился до 32,55% после 27,84% месяцем ранее.

Недостаточное предложение овощей «борщевого набора» на фоне исчерпания урожая 2021 года в целом по стране, а также удорожание импортных поставок на фоне трудностей с логистикой из-за усиления санкционного давления повлекло ускорение роста цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении. Дополнительным фактором стал увеличившийся спрос в условиях подготовки населения к одному из главных религиозных праздников в регионе.

Повышение издержек производителей на приобретение импортных ингредиентов и упаковки (на фоне роста мировых цен на полимеры) привели к увеличению годовых темпов прироста цен на кондитерские и хлебобулочные изделия.

Увеличение себестоимости производства сырого молока из-за удорожания кормов, а также рост цен на сырье, упаковку и оборудование, в том числе в связи с затруднениями в международных поставках, повлияло на повышение годовых темпов прироста цен на молоко и молочную продукцию.

Сокращение предложения, в том числе из-за нарушения логистических цепочек и сокращения поставок импорта, привело к ускорению роста цен на рыбную продукцию в годовом выражении.

В то же время годовой темп прироста цен на яйца продолжил снижаться на фоне восстановления производства на птицефабриках регионов-поставщиков после вспышек птичьего гриппа, говорится в аналитическом материале банка.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в апреле 2022 года увеличился до 21,59% после 18,62% в марте.

Снижение предложения товаров из-за нарушения производственно-логистических цепочек и приостановки деятельности в России ряда зарубежных компаний оказало влияние на повышение темпов прироста цен на моющие и чистящие средства, медикаменты, одежду и обувь, строительные материалы. Аналогичные причины в условиях недостаточной конкуренции, связанной с более низкой, чем в целом по стране долей сетевой розничной торговли, повлияли на продолжение ускорения удорожания бытовой техники и электротоваров (в большинстве других регионов укрепление рубля в условиях более конкурентного рынка повлияло на замедление их темпов роста).

Определенное сдерживающее влияние на рост цен в сегменте непродовольственных товаров оказало расширение предложения на внутреннем рынке моторного топлива, которое привело к ускорению снижения цен на газомоторное топливо и замедлению годового роста цен на бензин.

Годовой темп прироста цен на услуги в апреле 2022 года увеличился до 4,72% с 3,68% в марте.

Рост затрат авиакомпаний из-за увеличения летного пути в условиях закрытия воздушного пространства на юге России, снижение предложения из-за приостановки деятельности одной из крупных авиакомпаний до июня текущего года по техническим причинам, а также возросший спрос на услуги воздушного транспорта на фоне существенного увеличения пассажиропотока накануне одного из главных религиозных праздников в регионе повлияли на дальнейшее удорожание авиабилетов в годовом выражении.

Повышение издержек, связанных со сложностями в поставках запасных частей и оборудования из-за усиления внешних санкций, привело к увеличению годовых темпов прироста цен на услуги ремонта и технического обслуживания транспортных средств.