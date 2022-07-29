Индекс промышленного производства в Северо-Кавказском федеральном округе в январе-июне 2022 года составил 110,2%. По итогам первого полугодия промпроизводство выросло в Дагестане (на 29%), Ингушетии (на 13,9%), Чечне (на 11,6%), Северной Осетии (на 10,3%), КЧР (на 7,6%), Ставропольском крае (на 3,5%), сократилось — в КБР (на 6,1%).

Индекс в сфере добычи полезных ископаемых в целом по СКФО составил 100,7%. Наибольший рост зафиксирован на Ставрополье (на 26,7%), снижение — в Дагестане (на 11,6%).

Индекс в сфере обрабатывающих производств по федеральному округу за первое полугодие равнялся 108,9%. Существенный рост зафиксирован в Дагестане (на 34,5%) и Северной Осетии (на 31,5%).

Индекс в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в СКФО достиг в январе-июне текущего года 111,1%, при этом самым значительным рост был в КЧР (на 20,6%).

В январе-июне 2022 года индекс производства в сфере водоснабжения и водоотведения, а также утилизации отходов составил 117,7%. В этой сфере наибольший рост зарегистрирован в Ингушетии (в 2,2 раза), снижение — в Северной Осетии (на 21%).

Напомним, ранее Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что республиканские власти с помощью АО «Курорты Северного Кавказа» и частных инвесторов реанимируют ряд предприятий промышленности, простаивающих на протяжении нескольких лет.

По его словам, это очень важный для республики вопрос. В рамках ПМЭФ-2022 руководитель субъекта проводил встречу с гендиректором АО «Курорты Северного Кавказа» Хасаном Тимижевым. Стороны обсудили ряд поручений, которые были даны во время майского визита вице-премьера России Александра Новака в Ингушетию. В частности, речь шла о реализации шагов, направленных на реанимацию простаивающих предприятий.

Руководитель КСК подтвердил готовность корпорации финансировать эту работу. Простаивающие предприятия — а их в регионе на данный момент 11 — можно вернуть в строй при небольших вложениях, уточнил Калиматов.

В настоящее время, по его словам, власти Ингушетии ведут переговоры с потенциальным инвестором по реанимации Комбината детского питания. У предприятия есть потенциал, оно может быть восстановлено, заявил он.

Говоря о технопарке «Сердало», Глава Ингушетии отметил, что совместно с ООО «ПрофЛЭД Групп» ведется работа по реанимации завода. В рамках сотрудничества предполагается организация производства полного цикла светодиодных ламп. Ожидается, что на первом этапе мощность завода составит 800 тыс. изделий в год, однако, она может быть увеличена при переходе на двусменный режим работы.

Как уточнили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, республиканские власти решили с помощью внебюджетных источников перезапустить завод по производству светодиодных ламп, простаивающий из-за отсутствия сбыта и тяжелого финансового положения.

«Реализацию проекта Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и гендиректор «ПрофЛЭД Групп» Дмитрий Клыпин обсудил в ходе встречи в Магасе. Планируется перезапуск производства энергосберегающего осветительного оборудования на базе завода сверхъярких диодов в Малгобеке, закрытого в 2019 году из-за отсутствия сбыта. Будет создано 80 рабочих мест», — рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что предприятие было построено в декабре 2016 года по ФЦП социально-экономического развития Ингушетии. Ожидалось, что он окажется одним из ведущих производителей светодиодных светильников и филаментных ламп. Однако с октября 2019 года завод объявил о приостановлении деятельности в связи с тяжелым финансовым положением.

Для решения дальнейшей судьбы проекта власти региона приступили к поиску инвестора, который, помимо производства, смог бы решить вопрос с реализацией ассортимента. Одной из компаний, изъявивших желание инвестировать средства на перезапуск завода, стала «ПрофЛЭД Групп», которая работает на рынке энергосервисных проектов в области модернизации внутренней системы освещения госпредприятий с 2016 года. Среди заказчиков — министерство высшего образования и науки, МВД России, ОАО «РЖД» и другие. Проблем сбыта продукции нет, система реализации отработана и успешно используется.

Подготовлена конкурсная документация для реализации проектов по созданию инфраструктуры индустриальных парков. Руководство республики рассчитывает, что работы будут проведены с помощью мер господдержки. Реализация подобных проектов позволяет уменьшить расходы инвестора, сократить срок окупаемости, повысить инвестиционный имидж региона.

В 2024 году предполагается создать индустриальный парк «Магас» на базе промышленной площадки Али-Юртовская. Его якорными резидентами станут ООО «РИАК» и ООО «РИАЛ».

Индустриальный парк «Джейрах» для предприятий по производству изделий из доломита планируется запустить в 2025 году. Его главные резиденты — ООО «Деобаз» и ГУП «Кавдоломит».

Инвестиционный портфель республики насчитывает 40 проектов на общую сумму более 10 млрд рублей. Для повышения уровня основных социально-экономических показателей разработана модель развития Ингушетии до 2030 года.

Как сообщал Глава региона, с начала минувшего года власти Ингушетии отказались от типовых проектов строительства общеобразовательных учреждений, отделки зданий сайдингом с невзрачным видом.

Сейчас социальные объекты возводят только из кирпича.

По его словам, эти изменения позволили возобновить работу долгое время простаивавших кирпичных заводов, которых в регионе насчитывается около 20. Заводы имеют заказы, работают, производят кирпич, которые идет на строительство социально значимых объектов в рамках нацпроектов.

При этом он отметил, что в связи с переходом на кирпичные строения появилась потребность в каменщиках, пока Ингушетии из-за их нехватки приходится привлекать рабочих из других регионов.

Использование в строительстве больше кирпича, помимо прочего, положительно отражается на индексе промышленного производства республики и другие социально-экономические факторы.