В режиме видеосвязи в совещании принял участие премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин.

Наряду с другими вопросами, участники обсудили меры поддержки экономики, промышленности, торговли, сельского хозяйства, а также аэропортов и сферы информационных технологий в условиях внешнего санкционного давления.

В Ингушетии для разработки и реализации первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития региона на фоне западных санкций образован оперативный штаб, разработан план его работы. А для вопросов, касающихся ведения бизнеса, центр «Мой бизнес» организовал горячую линию.

Для оказания поддержки ведущих отраслевых и социально значимых предприятий региональным правительством в федеральные ведомства направлены предложения о включении пяти предприятий в федеральный перечень системообразующих организаций (ООО «Сад-гигант Ингушетия», АО «Агрокомплекс «Сунжа», ООО «Птицекомплекс «Южный», ООО «РИАК», ООО «ЗАС РИАЛ»).

Далее проведена серия консультаций с АО «Кавказ. РФ» по сокращению сроков реализации прорывных проектов, обсуждается возможность поддержки строительства овощехранилища на 30 тыс. тонн, также проведены переговоры с представителями «МСП Банка» о финансировании инвестпроектов.

Помимо этого, направлен законопроект, уменьшающий порог для реализации инвестиционных проектов, что позволит выделить требуемый земельный участок вне конкурса (при условии, что стоимость проекта будет составлять 50 млн руб., а его реализация позволит обеспечить 40 рабочих мест). В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в региональном парламенте.

Как отметил Сластенин, ситуация на рынке отслеживается ежедневно, в том числе периодически проводятся рейдовые мероприятия. По его словам, сейчас цены на продовольственную продукцию стабилизировались, снизился спрос на товары длительного хранения. А объекты социальной сферы и транспортной инфраструктуры, включая авиационные и железнодорожные, работают в штатном режиме.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что власти республики намерены в этом году создать собственную овощную базу для покрытия нужд населения в этой продукции. В регионе впервые отведено около 330 га для выращивания капусты, огурцов, томатов, лука, моркови в открытом грунте.

В свою очередь Ингушское УФАС, изучив сложившуюся из-за введённых против РФ санкций ситуацию, предложило региональному правительству принять ряд мер по улучшению продовольственного обеспечения населения республики.

В антимонопольной службе считают необходимым провести ревизию земель сельхозназначения, узнать, что у нас есть в наличии на сегодняшний день и каким образом максимально можно использовать имеющиеся ресурсы.

В случае нарушения договорных обязательств, антимонопольщики предлагают принять меры по возврату земельных участков в казну. От приевшегося понятия «взял в аренду землю у государства на 49 лет, пока только готовлюсь возделывать» нужно избавиться, сказал сотрудник управления. Если в течение нескольких лет арендованный участок продолжает бесхозно простаивать, необходимо дать шанс тому, кто действительно в нем заинтересован, подчеркнули в УФАС.