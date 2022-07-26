Она содержит информацию о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах. В ней, кроме того, будут указаны меры государственной поддержки, оказываемой органами исполнительной власти и институтами развития, информация о сервисах и услугах инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также необходимая статистика и аналитика инвестиционного климата в разрезе каждого субъекта в целом.

По информации республиканского министерства экономического развития, работа над инвестиционной картой Ингушетии начата и в настоящее время в федеральное профильное министерство направлена заполненная модель данных региона, включающая информацию по объектно-атрибутивному составу инвесткарты.

«Потенциальный инвестор должен легко ориентироваться по ней и понимать очевидные выгоды инвестиционного сотрудничества именно с нашим регионом. И не должно быть так, что мы указали одно, а по факту предоставляем другие условия. Все должно быть максимально честно и прозрачно, в рамках закона и предъявляемых требований к инвесткарте», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, 20 июля первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провёл совещание с представителями субъектов страны по внедрению нового инвестиционного стандарта. Была дана оценка промежуточным результатам работы по созданию инвестиционных карт регионов.

Вице-премьер подчеркнул, что до 18 августа эта работа должна быть завершена, добавив, что качество инвестиционной карты и свода правил показывают готовность субъекта к работе с инвесторами.

Как сообщал ранее глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин, для сокращения отставания республики по социально-экономическим показателям от среднероссийских значений разработана новая модель развития до 2030 года с включением пяти прорывных проектов в стратегических отраслях на общую сумму 13,5 млрд руб.

В модель экономического развития вошло строительство тепличного комплекса на площади 22 га производительностью 10 тыс. тонн овощей в год, развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи» в горном Джейрахском районе, где расположены уникальные башенные комплексы средневековья.

По его данным, в стратегию властей также включены крупнейшие проекты создания промышленного (индустриального) парка «Джейрах» мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год, развития солнечной генерации с выработкой 6 МВт электроэнергии в год, создания индустриального парка «Магас» в целях реализации совместных проектов кластера алюминиевой промышленности.

Несмотря на смещение сроков их реализации под влиянием внешнего санкционного давления, республиканские власти оказывают всестороннюю поддержку упомянутым проектам. Уточнены окончательные параметры инвестпроектов, разработаны дорожные карты их реализации.

Руководитель кабинета министров отметил, что модель защищена в федеральном правительстве. Важным событием 2021 года, по его словам, стало успешное проведение Дней республики в Совете Федерации, по итогам которых принято постановление «О господдержке социально-экономического развития Республики Ингушетия».