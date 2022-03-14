«Спикер, секретарь регионального отделения «Единой России» Магомет Тумгоев на встрече с секретарями и исполнительными секретарями местных отделений партии указал на необходимость развивать в сложившихся экономических условиях личные подсобные хозяйства», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, власти со своей стороны окажут поддержку в этом вопросе.

«Надо использовать каждый клочок земли. Государство заинтересовано в развитии таких хозяйств, поэтому готово субсидировать их затраты на производство или реализацию сельскохозяйственной продукции», — заявил Тумгоев.

Касаясь мер поддержки личных подсобных хозяйств, прозвучало несколько инициатив. Депутат Магомед Дарсигов предложил создать для фермеров возможность реализовать излишки собственной продукции в селах — торговые ряды. Также была озвучена необходимость решения вопроса с пастбищами, ввиду их резкого сокращения.

Кроме того, прозвучало мнение о привлечении к занятию ЛПХ граждан, не имеющих земельного участка, а также оказании помощи одиноким пожилым людям молодогвардейцами. Эти предложения были поддержаны.

В рамках республиканского плана по стабилизации цен на продовольствие в Ингушетии реализуют комплекс меры, в том числе еженедельные ярмарки. Первая из них прошла в Магасе.

Как сообщил Дарсигов, люди из разных населенных пунктов пришли купить продукцию местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных.

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев лично контролировал ситуацию с ценами на продовольствие.

По его словам, рост цен связан с целым рядом факторов, текущей обстановкой в стране и введенными против России санкциями.

«Несмотря на это, делаем все возможное, чтобы стабилизировать цены на продукты первой необходимости. В частности, мною накануне были даны поручения сельхозпроизводителям региона не завышать стоимость на реализуемые товары», — заявил руководитель аграрного ведомства.

В целом, покупатели остались довольны стоимостью и качеством представленной на ярмарке продукции.

Жительница села Яндаре Лиманат Ганиева пришла закупить продукты впрок и была приятно удивлена ценами.

«Как известно, цены сейчас резко взлетели, все подорожало в разы. Я очень удивилась, увидев муку всего за 900 рублей, это гораздо дешевле, чем на рынке. Мы закупили и муку, и все необходимое по приемлемой цене. Спасибо организаторам ярмарки, нужно проводить их чаще, чтобы в этой непростой ситуации поддержать население нашей республики», — добавила она.

Житель Экажево Муса Измайлов приехал на ярмарку с матерью.

«Мы услышали, что будет ярмарка, мама любит закупать продукты оптом, сегодня приехали специально за картошкой. Сказать честно, цены нас порадовали», — рассказал он.

Следующая ярмарка состоится 19 марта, на площадке перед ДК в Назрани.