Конструктивные предложения
Ингушские парламентарии предлагают создавать торговые ряды в селах для ЛПХ
Депутаты Народного собрания озвучили конструктивные предложения по поддержке владельцев приусадебных участков в условиях западных санкций, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе парламента.
«Спикер, секретарь регионального отделения «Единой России» Магомет Тумгоев на встрече с секретарями и исполнительными секретарями местных отделений партии указал на необходимость развивать в сложившихся экономических условиях личные подсобные хозяйства», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, власти со своей стороны окажут поддержку в этом вопросе.
«Надо использовать каждый клочок земли. Государство заинтересовано в развитии таких хозяйств, поэтому готово субсидировать их затраты на производство или реализацию сельскохозяйственной продукции», — заявил Тумгоев.
Касаясь мер поддержки личных подсобных хозяйств, прозвучало несколько инициатив. Депутат Магомед Дарсигов предложил создать для фермеров возможность реализовать излишки собственной продукции в селах — торговые ряды. Также была озвучена необходимость решения вопроса с пастбищами, ввиду их резкого сокращения.
Кроме того, прозвучало мнение о привлечении к занятию ЛПХ граждан, не имеющих земельного участка, а также оказании помощи одиноким пожилым людям молодогвардейцами. Эти предложения были поддержаны.
В рамках республиканского плана по стабилизации цен на продовольствие в Ингушетии реализуют комплекс меры, в том числе еженедельные ярмарки. Первая из них прошла в Магасе.
Как сообщил Дарсигов, люди из разных населенных пунктов пришли купить продукцию местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных.
Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев лично контролировал ситуацию с ценами на продовольствие.
По его словам, рост цен связан с целым рядом факторов, текущей обстановкой в стране и введенными против России санкциями.
«Несмотря на это, делаем все возможное, чтобы стабилизировать цены на продукты первой необходимости. В частности, мною накануне были даны поручения сельхозпроизводителям региона не завышать стоимость на реализуемые товары», — заявил руководитель аграрного ведомства.
В целом, покупатели остались довольны стоимостью и качеством представленной на ярмарке продукции.
Жительница села Яндаре Лиманат Ганиева пришла закупить продукты впрок и была приятно удивлена ценами.
«Как известно, цены сейчас резко взлетели, все подорожало в разы. Я очень удивилась, увидев муку всего за 900 рублей, это гораздо дешевле, чем на рынке. Мы закупили и муку, и все необходимое по приемлемой цене. Спасибо организаторам ярмарки, нужно проводить их чаще, чтобы в этой непростой ситуации поддержать население нашей республики», — добавила она.
Житель Экажево Муса Измайлов приехал на ярмарку с матерью.
«Мы услышали, что будет ярмарка, мама любит закупать продукты оптом, сегодня приехали специально за картошкой. Сказать честно, цены нас порадовали», — рассказал он.
Следующая ярмарка состоится 19 марта, на площадке перед ДК в Назрани.