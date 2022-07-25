«До конца 2023 года мы намерены построить первое в регионе современное овощехранилище с возможностью единовременного хранения до 30 тыс. тонн продукции», — цитирует Калиматова пресс-служба руководителя региона.

По мнению Главы Ингушетии, строительство нового комплекса позволит республике увеличить продовольственную независимость. Нынешний год выдался для аграриев благополучным и богатым на урожай. Эти темпы будут наращиваться, и собственное зернохранилище с сушилкой субъекту очень необходимы.

Как сообщает пресс-служба, в регионе в нынешнем году планируется собрать рекордное количество урожая зерновых. По предварительному прогнозу, в Ингушетии рассчитывают получить 90 тыс. тонн зерновых. В этом году аграрии смогут получить рекордный урожай пшеницы — 40 центнеров с гектара. В прошлом году с 1 га собрали чуть больше 30 центнеров пшеницы, также и озимый ячмень был в районе 28-30 центнеров с гектара, в общем сельхозпредприятия республики убрали 54 тыс. тонн зерновых.

Часть зерна аграрии реализуют, а часть будут хранить на складских помещениях у ГУПов и фермеров. Зерносушилки и зернохранилища в республике пока нет.

По информации регионального Минсельхоза, повысить урожайность в текущем году удалось в первую очередь за счет благоприятных погодных условий в фазе созревания зерновых колосовых культур.

Кроме того, сельхозпредприятиям была дана установка высевать только элитные сорта пшеницы. Своевременно была проведена защита растений от сорняков и вредителей, увеличено количество минеральных удобрений. Все эти меры позволили ингушским аграриям рассчитывать на рекордно высокий урожай в сравнении с предыдущими годами.

Общая площадь земель сельхозназначения в республике составляет 122,2 тыс. га, в том числе пашни — 70 тыс. 347 га.