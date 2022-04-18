Аргументы в пользу актуализации этого направления не отличаются разнообразием. Самый распространенный аргумент в период становления нового субъекта Федерации связывали с отсутствием стартовых условий для развития промышленности (два легендарных предприятия — трикотажная фабрика и завод «Электроинструмнт» сразу же перешли в руки нуворишей, потихоньку разваливших их), что, дескать, все нужно начинать с чистого листа во всех отраслях и т. д. А вот сельское хозяйство, мол, хоть и дышит на ладан, все-таки имеет определенную основу, своего рода базис, на который можно нарастить надстройку. Не даром ведь ингушскую часть бывшей ЧИАССР снисходительно называли «аграрным придатком» республики.

Проходит время (в этом году Республике Ингушетия исполнится 30 лет), сельское хозяйство региона и страны в целом из «экономического карлика» превратилось в мощную отрасль, стимулом к его развитию послужили импортозамещение, а также многочисленные целевые программы, обеспеченные масштабным финансированием, в том числе и отдельная нацпрограмма. Тем не менее, потенциал села, располагающего значительными запасами плодороднейших земель планеты, еще огромен.

Эту мысль развивает на своей странице в Телеграме и спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев, предлагающий вспомнить «о хорошо забытом старом» опыте наших предков. В своем посте, озаглавленном «Свой огород, своя корова — разговор о самом главном» председатель Народного собрания делает упор на необходимости развивать личные подсобные хозяйства, благодаря которым новая Россия выстояла в лихие 90-е.

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«Помните времена, когда корова считалась признаком достатка, а работа в огороде являлась неотъемлемой частью воспитания подрастающего поколения? Дружной семьей копать картошку заставляли всех — от мала до велика, и это был результативный метод воспитания! А знаете ли вы, что в нашей республике насчитывается более 50 тысяч личных подсобных хозяйств, 70% мяса и молочной продукции на наших столах производится фермерами. Это огромная цифра для Ингушетии, которая обязывает нас обратить особое внимание на развитие крестьянско-фермерских хозяйств», — пишет Тумгоев.

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Парламентарий также сообщает, что в рамках десятого заседания Народного собрания в первом чтении принят законопроект «О мерах государственной поддержки по развитию личных подсобных хозяйств в Республике Ингушетия», который, согласно регламенту, направлен по субъектам законодательной инициативы для отзывов и предложений, прежде чем будет принят окончательно.

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«Что нам даст реализация законопроекта в случае его принятия?» — вопрошает он далее. И перечисляет плюсы данной инициативы. Так, на законодательном уровне будут утверждены меры поддержки держателей личных подсобных хозяйств в виде обеспечения семенным материалом, средствами защиты растений, будет организовано ветеринарное обслуживание и многое другое. Кроме того, для реализации всех прописанных в законопроекте мер правительство республики должно будет разработать и утвердить региональную программу развития личных подсобных хозяйств.

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По словам спикера парламента, рост населения, сокращение пахотных земель, санкционное давление западных стран волей-неволей заставит нас обратить взоры на заброшенные приусадебные участки и огороды. ⠀

«Свой огород, свое хозяйство в нашем регионе всегда служили незаменимым источником пропитания. «Огород пустовать не должен!» — так говорили наши отцы. Думаю, это правило с новой силой заработает и этой весной», — завершает свои рассуждения Магомет Тумгоев.