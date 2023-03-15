Малый бизнес ЮФО и СКФО стал на 40% чаще оформлять полисы комплексного страхования

Наиболее ответственными оказались предприятия с Юга России, из Московского региона и Северо-Западной части страны. Однако бизнес и из других регионов проявлял интерес к комплексной страховой защите.

Практика СберСтрахования показывает, что малый бизнес сталкивается с разнообразными рисками: клиенты обращаются с приостановкой деятельности из-за пожаров и противоправных действий третьих лиц, повреждениями имущества из-за заливов, стихийных бедствий. Например, индивидуальный предприниматель в Ивановской области обратился в страховую из-за поджога своего рабочего помещения злоумышленником — и получил 1,1 млн рублей компенсации за поврежденное имущество. А клиенту из Липецка было выплачено 1,4 млн рублей компенсации также из-за пожара, из Иркутска — 2,6 млн рублей. В Ижевске клиент получил выплату за пострадавшее имущество и внутреннюю отделку помещения в результате прорыва трубы и затопления.

Светлана Гладкина, Директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка:

«Каждому предпринимателю при развитии своего дела важно не только видеть результат, но ощущать, что его дело под надежной защитой. Программа комплексного страхования позволяет уберечь бизнес от лишних расходов при инциденте и сосредоточиться на своем развитии. При возникновении страхового случая страховщик возместит ущерб, понесенный предприятием. Статистика подтверждает, что малый бизнес ЮФО и СКФО проявляет повышенный интерес к комплексному страхованию. Так, доля оформлений программы «Защита 360°» в регионе составила 18%, а продажи выросли по отношению к предыдущему году в 4 раза».

Программа «Защита 360°» позволяет бизнесу застраховать все необходимое в одном полисе. Продукт был модернизирован во второй половине 2022 года и теперь представляет собой конструктор. «Защита 360°» содержит четыре блока — страхование активов, финансов, сотрудников и гражданской ответственности, — в каждом из которых клиент может установить необходимый размер страхового покрытия и подключить дополнительные опции. Предприниматель может выбрать только те блоки, которые наиболее релевантны для его сферы деятельности, обеспечив себя комплексной защитой. Минимальная страховая сумма по каждому из блоков составляет 500 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей.