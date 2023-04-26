На юге России и Северном Кавказе появились офисы Сбера, где можно обменять 16 видов валюты

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Сбер увеличил число своих центров конверсии, в которых можно купить или продать расширенный перечень наличной валюты. В Краснодаре, Сочи и Ставрополе центры конверсии открылись впервые. А в Ростове-на-Дону расширили количество валют, с которыми можно совершить операции.

Обменять 16 видов валюты теперь можно в Ростове-на-Дону, пр-т Шолохова 128; в Краснодаре, ул. Красноармейская 34; в Сочи, ул. Войкова 2; в Ставрополе, ул. Ленина, 381. Таким образом, сейчас расширенный спектр наличной валюты для купли/продажи доступен уже в 34 офисах Сбера в 23 городах России.

Помимо долларов США и евро в новых центрах конверсии можно обменять: белорусский рубль, датскую крону, казахстанский тенге, канадский доллар, китайский юань, норвежскую крону, польский злотый, сингапурский доллар, турецкую лиру, фунт стерлингов Соединённого королевства, чешскую крону, шведскую крону, швейцарский франк и японскую иену.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«На юге России и Северном Кавказе начали работу сразу четыре офиса с расширенным списком доступных иностранных наличностей. Мы наблюдаем растущий спрос наших клиентов на покупку валюты. В первую очередь это связано с приближающимся курортным сезоном, однако все больше жителей юга и Северного Кавказа используют иностранную валюту для диверсификации своих сбережений».

В мобильном приложении СберБанк Онлайн и в офисах банка курсы валют могут различаться. Кроме того, в разных офисах банка они также могут не совпадать. Актуальные курсы валют и адреса центров конверсии можно найти на сайте Сбербанка.

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