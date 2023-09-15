На Юге России и в СКФО растёт число пользователей СберБанк Онлайн

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Среди жителей южных регионов России растёт спрос на цифровые сервисы Сбера. Чаще всего онлайн-банкинг используют для безналичной оплаты товаров и услуг, а также для переводов между физлицами. Установить приложение бесплатно помогают сотрудники в офисах Сбера.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«СберБанк Онлайн остаётся одним из самых часто используемых приложений среди жителей Юга России и Северного Кавказа. Его активная ежемесячная аудитория по итогам августа уже приблизилась к 10 млн человек. И число пользователей продолжает расти как среди молодёжи, так и у людей более зрелого возраста. Причём, это актуально как для городского населения, так и в сельской местности. Отмечу, что мы постоянно расширяем возможности СберБанк Онлайн и запускаем новые функции. К примеру, «Анализ финансов» помогает разобраться, на что вы тратите деньги и грамотно спланировать свои расходы и доходы. Установить приложение абсолютно бесплатно помогают сотрудники наших офисов».

За консультацией по установке СберБанк Онлайн чаще всего сегодня обращаются те, кто приобрёл новый смартфон или случайно удалил приложение и теперь хочет вернуть его, но не может сделать это самостоятельно. Также в офисах банка помогают бесплатно подключить определитель входящих нежелательных звонков, установить сертификаты НУЦ Минцифры России и магазин приложений для Android.

 

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