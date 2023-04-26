Начинающие предприниматели Юга и Северного Кавказа могут стать участниками образовательного проекта Сбера в метавселенной

Виртуальное пространство создано для подростков от 12 лет и старше, интересующихся технологическими трендами, наукой или темами личной эффективности и развития «мягких» навыков. В нём регулярно будут проходить вдохновляющие лекции известных бизнесменов, деловые игры, нетворкинг-сессии, музыкальные концерты, собрана библиотека видео-контента. Планируется, что до конца года 3D-пространство посетят более 35 тысяч уникальных пользователей.

Ирина Ткаченко, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Регионы обслуживания Юго-Западного банка традиционно входят в ТОП-20 территорий РФ, где очень развит малый бизнес и около половины компаний регистрируют в возрасте от 18 до 35 лет. Поэтому Cбер большое внимание уделяет развитию предпринимательских навыков и компетенций школьников, студентов и молодых специалистов. Современные технологии уже помогли рекордно вырасти десяткам южных технологических стартапов и пройти цифровую трансформацию крупнейшим торговым и производственным холдингам России. Уверена, что КоМета станет новым местом для кооперации и совместной работы талантливой молодёжи».

Виртуальное пространство является собственной разработкой Сбера и реализуется в период проводимого в России десятилетия науки и технологий. Попасть в КоМету может любой желающий: подключение возможно как с мобильного устройства, так и с персонального компьютера, оно не требует скачивания приложений и регистрации. Функционал площадки и форматы работы с ней будут постоянно обновляться на основе пожеланий её пользователей, пространство будет дополняться новым контентом и станет виртуальным местом встречи молодёжного стартап-комьюнити. Помимо просмотра лекций и концертов, посетители КоМеты смогут создавать собственные цифровые аватары, общаться с другими пользователями, проходить квесты в 5 связанных пространствах и получать подарки от Сбера и компаний-партнеров.