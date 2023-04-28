О привилегиях клиентов СберПервый рассказали в Сбере

Достаточно предоставить QR-код или номер участника программы ONPASS, размещенные в СберБанк Онлайн или на сайте партнера. Предъявлять карту или оплачивать посещение больше не нужно. ONPASS работает в России, Сингапуре, Италии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Турции и других странах.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы регулярно совершенствуем наши продукты и сервисы, чтобы клиенты СберПервый могли получить премиальные решения в любой жизненной ситуации. Сегодня им доступны более 100 бизнес-залов по России и за рубежом, в том числе в самых востребованных для бизнеса и семейных путешествий странах. Кроме того, в пакет услуг включена программа страхования на время путешествий, которая защитит от многих рисков, а такжен оеспечит выплату компенсаций в случае задержки рейса».

Клиентам СберПервого сегодня доступны премиальные предложения по обслуживанию без очереди и в формате «одного окна» с повышенным комфортом. Также в пакет услуг включены переводы юридическим лицам и снятие наличных в любых банкоматах без комиссии; скидки на аренду сейфовых ячеек; кредитование, вклады, страхование, обмен валют и покупка драгоценных металлов, подписка СберПрайм на персональных условиях; повышеные бонусы от Сбера и партнёров; помощь консультанта по возврату налогов; премиальные медицинские сервисы и компенсация расходов за посещение бизнес-залов аэропортов для держателя пакета и его сопровождающих.

Узнать подробную информацию о СберПервом и уточнить адреса премиальных офисов можно на сайте.

