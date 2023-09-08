Объём выдачи льготной ипотеки в южных регионах России вырос в 3,7 раза

Самой популярной программой в ЮФО и СКФО стала «семейная ипотека». На неё пришлось более 53% от общего объёма льготных ипотечных кредитов. Второй по популярности стала «Господдержка 2020» — 44% от общего объёма выдач по льготным программам.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Юг России всегда был особенно привлекателен с точки зрения приобретения недвижимости, поэтому ипотека остаётся одним из самых популярных продуктов Сбера в нашем макрорегионе. Городами-лидерами по спросу на льготные программы традиционно являются Краснодар и Ростов-на-Дону. При этом интерес отмечен и в республиках Северного Кавказа, особенно в Дагестане и Северной Осетии-Алании. Нам важно предоставлять условия, при которых как можно больше людей смогут улучшить свои жилищные условия, поэтому с 1 сентября Сбер снизил ставки на 0,5% по программе субсидирования ипотеки при покупке недвижимости у застройщиков и партнёров, участников проектного финансирования банка».

С учётом снижения минимальная процентная ставка по программе «Господдержка» составит 5,5% годовых. По «Семейной ипотеке» — 3,5%, в рамках «Ипотеки для IT» — 2,5%.