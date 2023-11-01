Оформить назначение пенсии можно онлайн

Рассчитать размер будущей пенсии, пройти процедуру назначения и передать в Социальный фонд России (СФР) реквизиты для её получения можно онлайн и не выходя из дома. Сбер запустил новую услугу «Назначение пенсии»: на одной вкладке в приложении СберБанк Онлайн собрано всё необходимое для оформления страховой пенсии по возрасту. Получить услугу можно также и в любом офисе Сбера.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Миллионы жителей Юга России и Северного Кавказа пользуются цифровыми сервисами и решениями. И мы видим, что именно люди в возрасте от 40 лет выше всё активнее используют онлайн для коммуникаций с госорганами, общения с родными и близкими, ежедневных задач и покупок, получения бонусов и скидок. Поэтому Сбер создаёт удобные и надёжные онлайн-сервисы, которые помогают экономить время наших клиентов всех возрастов. С января 2024 года потребность в оформлении страховой пенсии возникнет у достигших 63 лет мужчин и в 58 лет у женщин. При этом, подать документы необходимо за месяц до наступления пенсионного возраста. Мы запустили сервис сейчас, чтобы было удобно и максимально комфортно заранее всё изучить и воспользоваться им. Отмечу, что во всех наших отделениях сотрудники также помогут подать заявление в СФР всего за несколько минут».

Благодаря новой услуге можно в несколько кликов подготовить и направить в СФР заявку на назначение страховой пенсии по возрасту, а также на получение пенсии на карту или счёт в Сбере. Для удобства и быстроты доступа в мобильном приложении СберБанк Онлайн в строке поиска достаточно набрать «Назначение пенсии», далее заполнить анкету и подтвердить отправку заявки на назначение пенсии в Социальный фонд.

Полный комплекс услуг включает расчёт будущей пенсии, её назначение и передачу реквизитов счёта / карты. Для оформления достаточно иметь учётную запись на портале госуслуг — обращаться в Социальный фонд России напрямую больше не нужно.

Услуга доступна клиентам на устройствах с ОС Android версии не ниже 14.18.