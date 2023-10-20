Популярность образовательного кредита выросла почти вдвое в республиках Северного Кавказа

Количество выданных банком образовательных кредитов по итогам 9 месяцев 2023 года там выросло на 70% и превысило 1,5 тысяч займов.

Чаще всего таким кредитом пользовались в Кабардино-Балкарии — свыше 500 раз, а лидером по росту популярности стала Карачаево-Черкесия — там его оформили в 3 раза больше студентов, чем годом ранее.

Залина Бейтуганова, управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка:

«Доступность образования является важной составляющей ESG-трансформации Кабардино-Балкарии. Благодаря образовательному кредиту желающие получить высшее образование могут не ограничивать себя в выборе учебного заведения — программа делает доступными самые престижные вузы страны. В этом году образовательным кредитом от Сбера в Кабардино-Балкарии воспользовались уже 537 жителей республики — это на 74% больше, чем годом ранее».

Самыми популярными направлениями у поступающих в вузы в 2023 году стали информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент.

Заур Джазов, управляющий Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка:

«Образовательный кредит от Сбера становится популярнее с каждым годом — объём выдач по нему в Карачаево-Черкесии за год вырос в 2 раза, а количество оформленных займов по данной программе — втрое. Процентная ставка по такому кредиту составляет всего 3% годовых. Оформить его можно с 14 лет, а во время учёбы платить только проценты — менее 100 рублей в месяц».

В 2022 году Сбер выдал примерно 50 тысяч образовательных кредитов: более 48 тысяч на обучение в вузах и почти 1,3 тысячу на обучение в среднепрофессиональных учебных заведениях.

По итогам прошлого года чаще всего на Северном Кавказе его оформляли в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане.