Глава ведомства Магомед Куштов. представил основные результаты работы за 2021 год, проанализировал итоги по обеспечению урегулирования налоговой задолженности и участия в процедурах банкротства, привел сводную информацию по обеспечению налоговыми поступлениями в республиканский бюджет.

По словам докладчика, рост экономики региона в 2021 году составил 102,4%, в то время как поступления в консолидированный бюджет РФ увеличились на 11,2 процентов.

Базовыми отраслями экономики региона остаются нефтедобывающая отрасль, строительство и торговля.

Доля поступлений по ним в 2021 году составляет: по нефтедобывающей отрасли — 30,8%, строительной отрасли — 27,7% и торговля — 17,7 процентов.

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий сложился в размере 3051,9 млн рублей убытка, что на 2,1% убытка больше, чем за 2020 год.

При этом поступление налога на прибыль организаций за отчетный период увеличилось на 25,5%.

Увеличение оборота торговых организаций на 12,2% повлияло на рост поступлений от данной отрасли более 167,0 млн. рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата по региону на 1 января 2022 года составила — 30742 рублей или 108,2% к показателю 2020 года.

В республике на налоговом учете по состоянию на 1 января 2022г. состоят 5220 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей — 3853. Количество организаций — юридических лиц, не представляющих отчетность более года, составляет — 1173, из них имеющих задолженность — 910, с общей суммой задолженности 708,7 млн рублей.

По состоянию на 1 января на различных стадиях в процедурах банкротства находится 128 должников, сумма задолженности, включенная в реестр требований кредиторов которых составляет 416,6 млн. рублей.

По итогам доклада депутатами были затронуты вопросы возможности обеспечения темпов роста поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Ингушетии, оптимизации структуры управления; комплекса мероприятий по снижению задолженности по налогам и сборам и недопущению ее роста в дальнейшем. Они касались и организации работы ведомством, направленной на стопроцентное взыскание суммы задолженности по имущественным налогам, проведения информационно-разъяснительной работы совместно с муниципальными органами власти региона, направленной на улучшение платежной дисциплины населения по уплате имущественных налогов.

Спикер парламента Магомет Тумгоев подчеркнул важную роль налаженного, постоянного и конструктивного взаимодействия законодательного органа с налоговой службой в вопросах развития финансовой системы республики.

«В условиях действующего кризиса и санкций уверен, что государство сумеет перестроиться и внедрить масштабные меры поддержки. Ингушетия активно развивается, меняется федеральное и региональное законодательства по налогообложению. Приоритетной задачей налоговых органов остается обеспечение доходной части бюджетов всех уровней. Для нас важно расставлять приоритеты в налоговых вопросах, чтобы иметь полное представление о финансовых перспективах республики», — подчеркнул Тумгоев.