Обширная деловая программа форума за четыре дня включила 214 мероприятий, в пленарной сессии приняли участие главы четырех государств (Китая, Египта, Казахстана и России). Одни из самых важных итогов ПМЭФ — экономические. Всего в этом году на форуме было заключено 691 соглашение на сумму 5,6 трлн рублей, что значительно больше уровня прошлого года — 3,8 трлн рублей. Активное участие во всех мероприятиях форума приняла ингушская делегация во главе с Махмуд-Али Калиматовым.

На полях ПМЭФ республика и акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого регион будет проводить на территории комплекса в Москве культурно-массовые мероприятия. Документ был подписан Калиматовым и гендиректором ВДНХ Сергеем Шогуровым.

В рамках соглашения АО «ВДНХ» посредством создания тематических экспозиций на территории ВДНХ будет организовано знакомство жителей и гостей Москвы с историей и культурой, экономическими достижениями и туристическим потенциалом Ингушетии. Также по соглашению будет организовано совместное участие в конференциях, форумах, семинарах и работа по содействию узнаваемости, продвижению бренда каждой из сторон, взаимодействию с общественными организациями и землячествами.

«Благодаря сотрудничеству с ВДНХ наш маленький регион с удивительной культурой, богатой историей и красивой природой станет известен далеко за его пределами. Это позволит увеличить туристический поток в нашу республику, привлечь деятелей культуры и науки, представить весь потенциал региона на такой известной презентационной площадке, как ВДНХ», — сказал после подписания Глава республики.

Помимо прочего, стороны будут планировать совместные мероприятия. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписан в рамках проекта «Регионы: открытие». Также ВДНХ рассмотрит возможность предоставления региону необходимых площадей для организации культурно-массовых, деловых, спортивных и иных мероприятий. Соглашение предполагает обмен информацией, консультации по вопросам, относящимся к деятельности сторон и представляющим взаимный интерес в рамках реализации проекта.

Также Калиматов подписал соглашение о сотрудничестве с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андреем Шпиленко.

«Данное соглашение для нас очень важное еще и по той причине, что тот промышленный кластер, который у нас уже есть и состоит из двух индустриальных парков, — он заработает. Изучение наших промышленных предприятий в дальнейшем позволит инвестировать и помогать нам в части развития имеющегося потенциала. Мы сможем уже на более высоком уровне взаимодействовать и интегрировать нашу республику в общий контекст развития России», — заявил Калиматов после подписания соглашения.

При поддержке ассоциации в Ингушетии планируется развитие кластеров, технопарков, промышленной инфраструктуры, территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, межрегиональной и межотраслевой кооперации для повышения конкурентоспособности, развития научно-технического и промышленного потенциала республики.

«В течение двух месяцев в Ингушетии должен появиться промышленный кластер. При этом я хотел бы напомнить, что промышленный кластер — это не просто собирательный образ, это один из инструментов развития территорий, определенный федеральным законом о политике, который позволяет субсидировать понесённые затраты промышленным предприятиям до 30% от суммы инвестиций.

На сегодняшний день в регионе активно формируется промышленный кластер. Как я уже сказал, в рамках кредита доверия, в течение нескольких месяцев мы внесём данный документ совместно с профильным министерством на рассмотрение в Минпромторг России. И я надеюсь, после запуска данного инструмента в регионе появится ещё дополнительный стимул вхождения вашей цепочки инвесторов с пониманием, что данный механизм позволит и им снижать издержки, в том числе и на импортозамещающие проекты. Это самое большое и очень важное для нас событие, которое случится в вашем регионе.

Также мне хотелось бы отметить очень чёткую и понятную работу с регионом. Мы пока сталкивались только с поддержкой и помощью на всех этапах. Но самое главное для нас — это всё-таки результат, который даст возможность малому и среднему бизнесу входить в общие цепочки и получать меры государственной поддержки.

На сегодняшний день у Ингушетии действительно огромное количество невостребованной промышленной инфраструктуры, мы оценим их потенциал и дадим на рассмотрение руководству региона — какие площадки могут использовать ту или иную модель. Это либо промышленный парк, либо промышленный технопарк, либо экотехнопарк. Мы предложим эти модели, в том числе покажем тот набор инструментов, а на сегодняшний день у нас семь инструментов государственной поддержки, которые позволяют развить промышленную инфраструктуру. Очень надеюсь, что наши выводы будут поддержаны и приняты соответствующие решения, даны указания для создания данной инфраструктуры», — в свою очередь рассказал о перспективах реализации договора директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко.

Напомним, что Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России является ведущей общественно-деловой некоммерческой организацией страны в области промышленной и технологической инфраструктуры. АКИТ РФ объединяет почти 4 тысячи компаний и 220 тысяч работников в 50 субъектах России. Сегодня главный приоритет организации — импортозамещение.

В рамках ПМЭФ-2022 состоялась встреча Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Хасана Тимижева.

Стороны обсудили ряд поручений, данных по итогам майского визита вице-премьера Правительства РФ Александра Новака в Ингушетию. В частности, речь шла о реализации шагов, направленных на реанимацию простаивающих предприятий.

В рамках встречи Главы Ингушетии и руководителя КСК было получено подтверждение о готовности корпорации финансировать простаивающие предприятия республики, которые, при небольших вложениях, возможно запустить. Это порядка 11 предприятий.

Калиматов отметил, что работа в этом направлении продолжается. Часть предприятий была ранее передана в долгосрочную аренду, но неэффективно использовалась, и на текущий момент они нуждаются в инвентаризации. Завершение этого процесса приведет к созданию новых рабочих мест, увеличению налогового потенциала, а значит, к отчислению дополнительных налогов в республиканский бюджет.

«Это очень серьезна победа для региона, потому что мы шли к решению этого вопроса на протяжении долгих лет. Но ситуация сдвинулась с мертвой точки только после поручений Александра Валентиновича

Новака, который продолжает оказывать большое внимание и поддержку Ингушетии в важных для нас вопросах. За что мы ему очень признательны и благодарны», — подчеркнул Калиматов.

Вторая важная позиция, которая обсуждалась в ходе встречи Калиматова и Тимижева, была связана с развитием туристического потенциала республики, и здесь корпорация КСК подтвердила приверженность концепции развития всесезонного курорта «Армхи». В частности, связанного со строительством горнолыжной трассы, которая вызовет интерес у любителей экстремальных видов спорта в зимний период.

Напомним, что «Армхи» — это первый курорт, который был построен на Северном Кавказе. Он имеет устоявшуюся инфраструктуру и хорошую транспортную логистику.

Стороны также обсудили вопросы развития межгосударственных отношений. По итогам визита вице-премьера Александра Новака в Турцию и Иран, формируется российская делегация в Республику Иран, в которую приглашены и представители ингушского бизнеса.

«Это, безусловно, повлечет в дальнейшем расширение кооперационных связей, развитие экспортного потенциала республики и, не исключено, привнесет новые технологии, в которым мы нуждаемся», — отметил Калиматов.

В завершение встречи Глава субъекта в знак признания заслуг в развитии туристического потенциала региона вручил гендиректору КСК Хасану Тимижеву юбилейную медаль «30 лет Республике Ингушетия».

В интервью российскому телеканалу «Вести-24» Калиматов отметил, что доволен работой на форуме, Ингушетия уже заключила соглашения о сотрудничестве. В плане социально-экономического развития региона все они содержат определенные перспективы.

Глава Ингушетии подчеркнул, что подписанию документов о партнерстве предшествовал ряд встреч с руководством Российской Федерации — главой государства Владимиром Путиным, спикером верхней палаты Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером Правительства РФ Александром Новаком и другими. Результаты этих встреч широко освещались в российских и региональных СМИ и задали новый вектор развития республики.

Кроме того, Глава Ингушетии ответил на ряд вопросов информационного агентства «Интерфакс» и рассказал о формате участия республики в ПМЭФ-2022.

Калиматов отметил, что присутствие на форуме дает региону возможность налаживать деловые контакты и находить потенциальных инвесторов.

В Ингушетии ведется активная работа по реанимации простаивающих предприятий. Одно из них — светодиодный завод «Технопарк «Сердало». При организации производства полного цикла план выпуска готовой продукции может составить до 800 тыс. изделий в год, с возможностью увеличения при переходе на двусменный режим работы.

По возрождению данного производства республика ведет работу совместно с ООО «Профлэд групп», которое с 2016 года работает на рынке энергосервисных проектов в области модернизации внутренней системы освещения госпредприятий.

Ведутся также переговоры с потенциальным инвестором для реанимации комбината детского питания. По итогам переговоров будут заключены соглашения с инвесторами по реанимации предприятия.

Одним из потенциальных инвесторов является Центр стратегических разработок на транспорте.

«ПМЭФ расширяет возможности регионов в поиске инвесторов, дает возможность показать экономический потенциал республики. У нас есть несколько готовых промышленных площадок с готовой инфраструктурой, и это должно привлечь внимание инвесторов к региону», — считает Калиматов.

В республике сейчас работают над созданием двух крупных индустриальных парков «Джейрах» и «Магас». В рамках интереса к этим проектам на форуме 16 июня было заключено соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, являющейся одной из ведущих общественно-деловых некоммерческих организаций страны в области промышленной и технологической инфраструктуры.

Одна из позиций соглашения — это выявление и анализ кооперационных связей предприятий Ингушетии, для дальнейшего формирования новых инвестиционных проектов. Кроме того, в рамках соглашения будут развиваться и укрепляться межрегиональные и международные связи республики в сфере научно-технического развития промышленной кооперации и экспорта.

В ходе интервью «Интерфаксу» был также озвучен вопрос о развитии туристического потенциала республики и об уровне посещаемости региона туристами.

Калиматов рассказал, что поток туристов за 2021 год по сравнению с предыдущим годом вырос на 178%, и по темпам роста Ингушетия занимает первое место в России. По его словам, в 2022 году ожидается увеличение туристического потока на 20% в сравнении с 2021 годом. Он отметил, что в текущем году в туристической сфере Ингушетии будет реализован ряд новых проектов, один из которых станет разработкой АО «Кавказ. РФ» — это план планировки территории, сопутствующие рекламные инфотуры самых крупных российских туроператоров.

На форуме Ингушетия заключила договор о сотрудничестве с одним из самых успешных российских негосударственных университетов «Синергия». Соглашение подписали Калиматов и исполнительный директор Московского финансово-промышленного университета «Синергия»" Вадим Лобов.

Взаимодействие в сфере развития образования в республике включает в себя возможность ранней профориентации подростков на бесплатной платформе Synergy Start. Популяризация предпринимательства в регионе будет осуществляться, в том числе, благодаря проведению различных бизнес-мероприятий, доступных в онлайн-формате на платформе Synergy online. Стороны также будут сотрудничать в развитии туризма и продвижении бренда Ингушетии.

«Уверен, что польза от этого сотрудничества будет большая. Хочу отметить, что на сегодняшний день в Ингушетии ощущается нехватка специалистов в сфере бизнеса и предпринимательства, нет качественного менеджмента. Но у нас очень продвинутая и толковая молодежь. И я надеюсь, что с помощью вашего вуза мы сможем выправить эту ситуацию. Вы будете помогать нам и готовить грамотных специалистов», — заявил Калиматов после подписания документов о сотрудничестве.

В свою очередь Лобов отметил, что возлагает большие надежды на сотрудничество с Ингушетией по части развития кадрового потенциала страны.

«В нашем университете есть все необходимые ресурсы для обучения ребят из республики востребованным и перспективным в регионе специальностям, в том числе в формате онлайн. Наша задача — дать талантливой молодежи Ингушетии максимум пользы, знаний, образования, чтобы простимулировать как предпринимательскую их активность, так и в целом развитие в области анимации, дизайна и других творческих профессий, которые сейчас очень востребованы», — сказал он.

«Синергия» является одним из крупнейших российских частных вузов, основанных в 1995 г., имеющих государственную лицензию на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. В университете на 29 факультетах обучаются более 110 тысяч человек из 89 стран мира по всем образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры.

Число образовательных программ по всем уровням образования достигает 500. Университет специализируется на подготовке профессионалов в области предпринимательства, менеджмента, IT-технологий, экономики, юриспруденции, лингвистики, дизайна, банковского дела, а также креативных индустрий, включая медиа, актёрское искусство, кино и киберспорт, гейм-дизайн и e-commerce. «Синергия» предоставляет обучение, основанное на практике, поэтому в партнерстве с крупнейшими брендами постоянно открывает новые направления. Так, в 2021 году был запущен факультет анимации совместно с «Союзмультфильмом». В 2022 году с киностудией имени М. Горького был запущен кинокластер Gorky Synergy.

В «Синергии» реализуется карьерно-образовательная платформа Synergy Academy, работающая по модели ISA (Income Share Agreement) и гарантирующая помощь в трудоустройстве в крупнейшие компании-партнёры.

Как сообщил Калиматов корреспонденту информационного агентства ТАСС, на текущий момент одной из острых проблем для Ингушетии является водоснабжение. В летний период вопрос нехватки воды обостряется за счет роста ее потребления.

Кроме того, жилой сектор республики каждый год интенсивно застраивается, изношенные сети не выдерживают нагрузки и случаются частые порывы.

«Водоснабжение в Ингушетии — это проблема, которую надо решать в комплексе: бурить новые скважины, строить дополнительные водозаборы, менять изношенные трубы и расширять водные сети.

И одним махом такую задачу региону не решить, нужно время и соответствующие средства. Нам много помогает федеральный центр, без правительственной помощи было бы еще сложнее», — прокомментировал ситуацию Калиматов.

По его словам, для улучшения ситуации с водоснабжением в республике проделана определенная работа. За период 2017-2018 гг. за счет средств, выделенных ПАО «НК «Роснефть», проведены работы по строительству 16 водонапорных резервуаров, проложено более 60 км разводящих водопроводов и сдано в эксплуатацию 9 артезианских скважин, в том числе в городах Назрани и Сунже, сельских поселениях Яндаре, Гази-Юрт, Барсуки, Долаково, Али-Юрт, Плиево, Средние Ачалуки, Новый Редант, Зязиков-Юрт, Сагопши, Джейрах и другие.

Вместе с тем в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» с 2019 года в республике введено в эксплуатацию 8 объектов водоснабжения. В рамках реализации проекта освоены денежные средства в размере около 240 млн рублей. В 2022 году также предусмотрено финансирование на строительство 2-х объектов на общий объем лимитов 206 млн руб.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволила обеспечить качественным питьевым водоснабжением из централизованных систем водоснабжения свыше 80 тыс. человек.

В ходе интервью прозвучал вопрос о реставрации памятника христианской культуры на территории Ингушетии — храма Тхаба-Ерды, который, предположительно, датируется VIII веком.

Калиматов рассказал, что, по предложению властей Ингушетии, Советом Федерации было принято постановление с рекомендациями Министерству культуры РФ о рассмотрении вопроса по комплексному финансированию с 2023 года работ по сохранению памятников истории и культуры горной части Ингушетии, и отдельно выделен храм Тхаба-Ерды.

Управлением культурного наследия правительства региона направлена заявка на финансирование в 2022 году комплекса реставрационных и противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

Стоимость реставрации храма Тхаба-Ерды составит 35,7 млн рублей. Общая сумма расходов на сохранение 133 архитектурных комплексов в 2022-2031 гг. составляет 5 млрд руб. — по 500 млн руб. ежегодно.

Также Калиматов в качестве почетного гостя принял участие в главном событии ПМЭФ-2022 — пленарном заседании, на котором выступил глава государства Владимир Путин.

Ожидания участников форума, что в выступлении главы государства прозвучат новые посылы, оправдались. Путин, сделал ряд заявлений, отвечающих духу времени и новым вызовам мировой политики и экономики.

Президент поприветствовал участников юбилейного ПМЭФ-2022 и заявил, что форум проходит в непростое время, когда даже основные экономические принципы оказались под ударом.

«Он проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны — подорваны, к сожалению, нашими партнёрами на Западе, и сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий», — заявил российский лидер.

При этом глава государства подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись. Экономический блицкриг против России не имел шансов на успех.

По его словам, заклинания про доллар по 200 рублей и другие западные прогнозы — часть информационной борьбы против России.

Путин заявил, что конструкция западных санкций была построена на ложном тезисе о том, что экономика России не суверенна. Президент подчеркнул, что суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но и экономический и технологический суверенитет.

В ходе своего выступления на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Президент России предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», — заявил Путин. Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца года, отметил он.

Глава государства также призвал на постоянной основе отказаться от плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда. Нет необходимости проверять всех подряд, Кабмин должен определить параметры реформы проверок бизнеса.

Российский лидер напомнил: последние события подтвердили, что дома надежнее. По его словам, те, кто не захотел услышать этот посыл, потеряли миллионы долларов. «Настоящий успех возможен, только когда ты связываешь будущее свое и своих детей со своей Родиной», — заметил Путин.

Российский Президент заявил, что демографическая ситуация в России крайне сложная, и призвал правительство постоянно держать на контроле разработку мер поддержки семей с детьми. «Будущее

России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей», — уверен Путин.

Президент считает, что правила нового миропорядка будут задавать сильные суверенные государства, не идущие по намеченной кем-то траектории.

«Подчеркну и хотел бы отметить: чтобы и дальше добиваться успеха мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах и, конечно, верить в свои силы — это очень важно. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны», — заявил Путин.

Президент РФ в ходе своего выступления отметил достижения Ингушетии. Республика оказалась в числе пяти российских субъектов, которые деятельно участвуют в формировании деловой среды в стране и чья инвестиционная активность пошла в рост.

«Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом в инвестиционной активности. Это Курганская область — рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский края — рост на 26 позиций,

Ингушетия — на 24 позиции, Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций. Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах», — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом «Росконгресс», проходил с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности». В рамках мероприятия также прошли форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. ТАСС выступил фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.