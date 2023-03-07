С помощью сервисов SberPay и SberQR можно оплатить авиабилеты на рейсы Азимута

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Приобрести авиабилеты на любой из рейсов авиакомпании Азимут стало еще проще: оплата теперь доступна с помощью сервисов SberPay и SberQR на сайте компании.

Новая опция позволяет оплачивать билеты буквально в пару кликов с помощью SberPay, как в мобильной версии сайта, так и при использовании компьютера или ноутбука. Для этого нужно выбрать SberPay на странице оплаты билета в качестве способа оплаты, ввести номер мобильного телефона, подтвердить оплату.

При оплате с помощью SberQR формируется QR-код на веб-версии сайта компании Азимут, который можно отсканировать из мобильного приложения банка.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«Авиакомпания Азимут за 5 лет вошла в топ-10 крупнейших в гражданской авиации, открыв 120 направлений, 60% из которых являются уникальными. Мы сотрудничаем с момента основания компании в сфере финансирования, страхования, реализуем совместные IT-проекты. А теперь подключили на сайт Азимута SberPay и SberQR, которые существенно упрощают оплату, исключают ошибки при вводе данных и делают расчёты безопасными. Уверен, что удобство оценят многочисленные пассажиры авиакомпании, которые будут покупать билеты для путешествий или командировок».

Эдуард Теплицкий, исполнительный директор авиакомпании Азимут:

«Авиакомпания Азимут непрерывно работает над повышением уровня качества сервиса, начиная от процесса оформления и оплаты авиабилета и далее на всех этапах полета. Внедрение оплаты авиабилетов с помощью сервисов SberPay и SberQR позволило упростить оформление перелета и сделало его более комфортным и быстрым. Теперь наши пассажиры могут выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты».

 

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