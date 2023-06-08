Сбер делает кредиты и банковские гарантии доступными онлайн для 5000 предприятий госсектора

Среди клиентов Сбербанка около 5000 таких предприятий по всей России, ранее кредиты и банковские гарантии были доступны для них только при обращении в офис банка. Решение о предоставлении кредитного продукта таким предприятиям госсектора занимало до 15 дней — рассмотрение же онлайн сокращено до семи минут.

Возможность предоставлять эти популярные финансовые продукты ГУП, МУП и КП онлайн появилась благодаря доработке AI моделей и автоматизированных алгоритмов рассмотрения заявок.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк будучи ведущей технологической компанией страны заботится обо всех своих клиентах, постоянно совершенствуя свои сервисы, финансовые и нефинансовые услуги. Мы рады, что самые востребованные и удобные кредитные онлайн-продукты теперь доступны тысячам унитарных предприятий, многие из которых являются социально-ориентированными бизнесами».