Сбер делает кредиты и банковские гарантии доступными онлайн для 5000 предприятий госсектора

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Онлайн продукты «Кредит за семь минут» и «Банковские гарантии» теперь доступны для госкомпаний с организационно-правовой формой ГУП, МУП и КП (казенное предприятие). Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на выставке «Евразия — наш общий дом», приуроченной к председательству России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году.

Среди клиентов Сбербанка около 5000 таких предприятий по всей России, ранее кредиты и банковские гарантии были доступны для них только при обращении в офис банка. Решение о предоставлении кредитного продукта таким предприятиям госсектора занимало до 15 дней — рассмотрение же онлайн сокращено до семи минут.

Возможность предоставлять эти популярные финансовые продукты ГУП, МУП и КП онлайн появилась благодаря доработке AI моделей и автоматизированных алгоритмов рассмотрения заявок.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк будучи ведущей технологической компанией страны заботится обо всех своих клиентах, постоянно совершенствуя свои сервисы, финансовые и нефинансовые услуги. Мы рады, что самые востребованные и удобные кредитные онлайн-продукты теперь доступны тысячам унитарных предприятий, многие из которых являются социально-ориентированными бизнесами».

 

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