Сбер и AAOIFI обучили участников KAZANFORUM по программе «Основы исламского финансирования»

СберУниверситет совместно с Центром партнёрского финансирования и специальных проектов Сбера и Организацией бухгалтерского учёта и аудита исламских организаций (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AAOIFI) обучили участников Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KAZANFORUM» по программе «Основы исламского финансирования». Сертификаты об окончании курса получили 100 человек.