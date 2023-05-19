Сбер и AAOIFI обучили участников KAZANFORUM по программе «Основы исламского финансирования»

Также СберУниверситет и AAOIFI подписали меморандум о сотрудничестве и договорились консультировать друг друга и реализовывать совместные инициативы в сфере исламских финансов. В планах — академические мероприятия, образовательные программы и конференции.

С 17 июля стартует новый поток основной программы СберУниверситета «Исламское финансирование». Она даёт понимание основ и специфики исламского коммерческого права и банковской деятельности в сравнении с традиционными институтами, существующих возможностей и ограничений работы в области исламского финансирования. Слушатели получат знания об исламском рынке капитала и его инструментах. В программе также большое внимание уделено стандартам исламского бухгалтерского учёта и корпоративного управления. Длительность программы — шесть месяцев, планируется проводить два потока в год.

Программа «Исламское финансирование» запущена СберУниверситетом в феврале 2023 года, число желающих учиться по ней сразу превысило лимит мест на обучение. Сегодня по программе обучается 48 слушателей.

Александра Погосян, коммерческий директор СберУниверситета:

«В нынешних экономических условиях, когда взаимодействие с восточными странами становится всё более актуальным для российских компаний, сотрудничество с одной из известных организаций в мире исламских финансов — логичный шаг для СберУниверситета. У нас уже реализуются образовательные программы, которые знакомят слушателей со стандартами и особенностями исламского финансирования. В рамках подписанного соглашения с AAOIFI мы планируем тесное сотрудничество для организации совместных образовательных программ. Это позволит слушателям расширить свои знания в области исламских финансов».