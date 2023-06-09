Сбер на Юге России и Северном Кавказе помогает развивать финансовую грамотность детей и взрослых

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер как социально ответственная компания помогает клиентам всех поколений развивать финансовую и цифровую грамотность в городах и в малых населённых пунктах Юга России и СКФО. Только в мае 2023 года мы уже помогли более чем 40 тысячам человек расширить свои знания и навыки в десятках сфер и направлений: от кибербезопасности до удобства пользования инклюзивными сервисами банка и новыми продуктами Сбера для детей и молодёжи. В том числе — в наших офисах можно бесплатно при личном обращении с паспортом получить консультацию о финансовых инструментах льготного и рыночного кредитования с предварительным расчётом суммы займа и комфортным клиенту графиком платежей, а также о возможностях рефинансирования уже оформленных кредитов в Сбере и в других банках».

Отметим, что на Юге России и в СКФО быстро растёт востребованность консультаций по расчёту кредитного потенциала. Это связано, в первую очередь, с растущим спросом на потребительское, ипотечное кредитование, а также на оформление детской СберКарты со специальным дизайном. С ее помощью дети от 6 до 13 лет смогут самостоятельно решать, как тратить деньги: оплачивать покупки, совершать переводы и откладывать на заветную мечту в приложении СберKids. А у родителей всегда есть возможность в онлайне контролировать траты и устанавливать лимиты. Карту может оформить любой клиент Сбера: это абсолютно бесплатно, займет всего пару минут и можно выбрать один из трёх вариантов дизайна: с милым котиком, веселым единорогом и фантастическими персонажами.