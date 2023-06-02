Сбер открыл первый на Северном Кавказе расчётный счёт по стандартам исламского финансирования

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Первый на Северном Кавказе расчётный счёт для юридических лиц, соответствующий стандартам исламского финансирования был открыт в Дагестанском отделении Сбербанка. Воспользовалась им местная организация «Мечеть с. Шахува» для ведения хозяйственной деятельности и сбора пожертвований — собранные средства пойдут на её реконструкцию.

Расчётный счёт позволяет бизнесу использовать банковские услуги, соответствующие требованиям исламской банковской модели. С момента внедрения Сбером партнёрского финансирования объём совершенных с использованием его инструментов операций в России превысил 17 млрд рублей. В декабре прошлого года Сбер открыл в Казани первый в стране офис исламского финансирования.

Евгений Морозов, управляющий Дагестанским отделением Сбербанка:

«Сбер активно работает над развитием продуктов исламского финансирования на Северном Кавказе. Клиентами банка являются почти половина предпринимателей региона, и значительная часть из них заинтересована в продуктах партнёрского финансирования — сегодня это один из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка в мире. Ряд таких продуктов уже доступен юридическим лицам в отделениях банка. Мы и дальше продолжим адаптировать продукты и услуги Сбера, а также структурировать новые решения для наших клиентов на Северном Кавказе».

 

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