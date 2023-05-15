Сбер открыл первый офис в Севастополе

С сегодняшнего дня жителям и гостям города стали доступны все основные сервисы и продукты банка. Клиенты-физлица могут оформить моментальную и кредитную СберКарту, открыть вклад, купить в ипотеку жильё, взять потребительский кредит и т. д. В новом офисе также есть пространство для обслуживания премиальных клиентов СберПремьер.

С открытием офиса в Севастополе банк расширил перечень услуг для юридических лиц. Если с марта корпоративные клиенты могли открыть расчетный счет, получить кредитные продукты и услуги дистанционного обслуживания, то теперь им стали доступны: регистрация бизнеса, выдача бизнес-карт, размещение депозитов, зарплатные проекты для предприятий и компаний. Также в офисах можно подключить торговый эквайринг с доступом к круглосуточному обслуживанию pos-терминалов.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн можно совершать операции без посещения офиса. Кроме того, клиентам доступны переводы в СберБанк Онлайн без комиссии в рамках установленных лимитов.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Открытие первого офиса в Севастополе для нас большое событие. Мы рады предложить жителям и гостям города широкий спектр качественных и инновационных услуг. Мы ощутили, насколько востребованы сервисы Сбера на полуострове. За первые дни работы офиса в Ялте, несмотря на праздники, было проведено более 1,5 тыс. операций. Вскоре новые отделения появятся и в Симферополе, Керчи, Евпатории и других городах. Уверен, что работа Сбера в Крыму будет способствовать развитию бизнеса и экономики региона».

В январе банк начал работу на полуострове. В феврале установил первые банкоматы. С марта Сбер выдал представителям малого бизнеса более 425 млн рублей и открыл 500 расчетных счетов. К туристическому сезону число банкоматов будет расширено до 80.