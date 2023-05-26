Сбер профинансировал 21 проект малого бизнеса по льготной программе Кавказ. РФ

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Андрей Цемахович

С начала 2023 года институт развития СКФО Кавказ. РФ и Сбер профинансировали 21 проект малого и среднего предпринимательства Северного Кавказа. Общая сумма инвестиционных кредитов превысила 320 млн рублей.

Первый заместитель генерального директора Кавказ. РФ Андрей Цемахович:

«Программу льготного кредитования мы запустили вместе со Сбером в конце прошлого года. В январе 2023-го ей воспользовался первый клиент — индивидуальный предприниматель из Кабардино-Балкарии. На сегодня у нас уже 21 одобренная заявка на получение финансирования и реализацию инвестпроектов в четырех республиках Северного Кавказа».

За пять месяцев 2023 года программой воспользовались индивидуальные предприниматели и компании из Республик Дагестан, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Заёмщики направят средства на развитие сетей магазинов косметики и посуды, строительство гостевых домов, приобретение оборудования для сельхозпредприятий, оборудование небольших цехов и производств.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Льготное кредитование малого бизнеса помогает росту десятков отраслей и направлений, повышает инвестиционную привлекательность территорий, а также обеспечивает рост качества жизни миллионов людей на Кавказе. Поэтому поддержка этого сегмента бизнеса — одна из наших стратегических задач и, безусловно, очень важный блок совместной работы с Правительствами регионов и Кавказ. РФ. Отмечу, что мы готовы многократно увеличить портфель и число выданных в рамках этой программы льготных кредитов предпринимателям Северного Кавказа».

Программа льготного кредитования МСП Северного Кавказа появилась в 2022 году благодаря партнёрству Сбера и института развития СКФО Кавказ. РФ. Воспользоваться ей могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Финансирование, предоставляемое банком на инвестиционные цели, составляет до 500 млн рублей по льготной процентной ставке до 11,2%. Кредит можно получить на срок до 5 лет. Общий объем программы составляет 8 млрд рублей, из них средства Кавказ. РФ — 2 млрд. рублей.

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