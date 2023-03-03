Сбер, СберЛизинг и Ростсельмаш расширяют сотрудничество

Дмитрий Мацаков, директор по экономике Ростсельмаш:

«Мы видим большой потенциал отечественного рынка и готовы удовлетворить потребности наших сельхозпроизводителей. Под эту задачу Ростсельмаш реализует серьезную инвестиционную программу. В неё входят строительство тракторного завода; строительство завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники; строительство завода по производству прицепной, навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники; а также производство дорожно-строительной техники. Мы активно наращиваем наши производственные мощности. Сотрудничество с такими крупными финансовыми институтами как Сбербанк и СберЛизинг важно для реализации намеченных планов компании. Данное соглашение предусматривает совместные мероприятия по оказанию комплексных услуг и поддержке сельхозпредприятий».

Новый продукт с фиксированной ставкой и авансом от нуля будет доступен для всех клиентов, желающих приобрести технику Ростсельмаш в лизинг. Для продвижения нового продукта Ростсельмаш Финанс СберЛизинг формирует отдельную команду, в задачи которой будет входить комплексное обслуживание клиентов, воспользовавшихся лизингом.

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»:

«Я очень доволен сегодняшней встречей и её главным результатом — подписанием соглашения о партнёрстве. Наша синергия, когда объединяются два крупнейших игрока в своих отраслях, даст возможность предложить лучшие условия лизинга для клиента. Новое соглашение позволит нашему сотрудничеству с Ростсельмаш выйти на принципиально новый виток развития и будет способствовать расширению масштабов совместной работы. Эксклюзивные условия предоставления лизинга, о которых мы сегодня договорились, будут способствовать росту объемов финансирования и сделают продукцию Ростсельмаш ещё более востребованной и популярной у наших клиентов».

Подписанию соглашения способствовало и долгосрочное сотрудничество Ростсельмаш с Юго-Западным банком Сбербанка.

Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Уже несколько лет рынок сельскохозяйственной техники и машин для дорожно-строительных работ — один из самых перспективных. Во многом, это обусловлено перестройкой производственных и логистических цепочек и растущим спросом на российскую спецтехнику. Безусловно, расширение сотрудничества Юго-Западного банка и Ростсельмаш дополнительно поможет росту сразу ряда отраслей экономики страны».