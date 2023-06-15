Сбер создаст базу университетских стартапов на SberUnity: частные инвесторы смогут получить кешбэк до 50% за вложения в них

На венчурном онлайн-хабе SberUnity появится база университетских стартапов, за инвестиции в которые частные инвесторы смогут получить до 50% кешбэка от Фонда «Сколково». Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Программа возмещения инвестиций в вузовские стартапы позволяет частным инвесторам возместить до 50% своих вложений, но не более 20 млн рублей на каждый проект, а в общем объёме — не более уплаченного за три предшествующие года НДФЛ. Фонд «Сколково» выступает оператором программы.

Стартапы и бизнес-ангелы, зарегистрированные на SberUnity, смогут подать заявку на участие в программе возмещения инвестиций, используя возможности личного кабинета.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Поддержка университетского предпринимательства — одно из приоритетных направлений для Сбера. В стенах вузов возникают стартапы с глубокими технологиями, которые нередко из-за нехватки ресурсов не могут выйти за пределы университетских инкубаторов. Реестр таких проектов, который мы создаём при поддержке фонда «Сколково», обеспечит новые возможности для реализации федерального проекта Минобрнауки. С одной стороны, он позволит молодым предпринимателям заявить о себе и напрямую выходить на инвесторов, а с другой — будет стимулировать и поощрять частных инвесторов вкладываться в перспективные стартапы из университетской среды. Каждый стартап в реестре проходит отбор скаутов Сбера и независимых экспертов Фонда, что минимизирует риски для бизнес-ангелов и особенно подходит тем из них, кто только начинает работать с инновациями».

Акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников университетов SberStudent обеспечит поток стартапов для федерального проекта — участники акселератора создают больше 500 технологических проектов в год.

Игорь Дроздов, Председатель Правления Фонда «Сколково»:

«Фонд «Сколково» является оператором программы поддержки бизнес-ангелов, инвестирующих в университетские стартапы. В свою очередь Сбер ищет и отбирает интересные университетские проекты. Сотрудничество Сбера и «Сколково» откроет дополнительные возможности, чтобы бизнес-ангелы и университетские стартапы нашли друг друга».

По условиям программы, под университетскими стартапами понимаются компании, не менее 10% долей которых принадлежит студентам или недавним выпускникам российских вузов, сотрудникам научно-педагогического состава, университетской стартап-студии или самому вузу. Стартап должен быть не старше пяти лет и иметь выручку не более 120 млн рублей в год. Также обязательна научно-технологическая составляющая и перспектива создания объектов интеллектуальной собственности. Для вхождения в формируемый Сбером реестр стартапу необходимо зарегистрироваться на SberUnity.

К участию в программе также приглашаются инвесторы-физлица, требований по предыдущему опыту инвестирования нет. Инвестору необходимо пройти регистрацию на SberUnity, после чего он сможет отслеживать обновление базы стартапов и получать возмещение.