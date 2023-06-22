Сбербанк на «ПРО ЯБЛОКО-2023» подписал три соглашения о сотрудничестве

В рамках проведения Международной юбилейной выставки технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции «PRO ЯБЛОКО 2023», которая уже в 5-й раз проходит в Минеральных Водах, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и три ведущие агрокомпании заключили соглашения о партнёрстве и развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере инвестиционной деятельности и реализации стратегических инициатив.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер в партнёрстве с государственными органами, бизнесом и отраслевыми экспертными сообществами особое внимание уделяет развитию агропромышленного комплекса Юга России и Северного Кавказа. Мы активно расширяем собственную отраслевую аналитику и риск-стратегии рынков. И готовы делиться своей экспертизой при оценке и реализации значимых проектов. Сектор АПК является одним из важнейших драйверов развития экономики всех 13 регионов обслуживания Юго-Западного банка и традиционно занимает около трети в нашем кредитном портфеле. Инвестиции банка в сельское хозяйство и пищевую промышленность на начало июня 2023 года уже достигли 304 млрд. рублей. Уверен, подписанные сегодня соглашения помогут ещё более быстрому и качественному росту агросектора южных регионов страны».

Рима Дзицоева, Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Де-Густо»:

«Мы работаем в агробизнесе Северной Осетии-Алании более 20 лет: производим и храним пять тысяч тонн фруктов ежегодно, готовим за сезон один миллион саженцев плодовых деревьев, обрабатываем 2 000 га пахотных земель, содержим более тысячи голов крупного рогатого скота в племенном репродукторе с 1000 га собственной кормовой базы. Сотрудничаем со Сбербанком как в инвестиционном, так и в оборотном кредитовании. Для нас, как для экоориентированной и стремящейся к быстрому и разнооотраслевому развитию агрокомпании, очень важно иметь надежного финансового партнёра, который обладает экспертизой во всех направлениях работы. Поэтому подписание соглашения — это очередной шаг в укреплении многолетнего успешного сотрудничества».