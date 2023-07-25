Торговля и ВЭД: как Сбер помогает им расти на Юге России и Северном Кавказе

Это уже вторая отраслевая встреча с предпринимателями регионов Юга России и Северного Кавказа. В марте этого года в Ставрополе прошёл круглый стол «Индия: новые рынки, новые возможности». В том числе и по его итогам фиксируется рост числа деловых контактов между предпринимателями. Сегодня уже более 170 компаний на Юге России и Северном Кавказе в партнёрстве со Сбером развивают бизнес с Индией, их суммарный оборот торговли за год превысил 2,2 млрд рублей.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Оптовая и розничная торговля на Юге России и Северном Кавказе трансформируется за счет роста онлайн-продаж товаров повседневного спроса, продуктов питания и фармацевтической продукции. На 1 июля доля отрасли в корпоративном кредитном портфеле банка превысила 34% (368 млрд рублей), а число клиентов малого, среднего и крупного бизнеса приблизилось к 122 тысячам. Это практически треть от общего числа корпоративных клиентов Юго-Западного банка. Поэтому поддержка и развитие торговли остаётся ключевым вектором нашей работы. Продолжаем кредитовать отрасль, в том числе — с применением льготных госпрограмм и в рамках оборотного финансирования. А с учётом переориентации внешней торговли — помогаем бизнесу быстрее выходить на новые рынки, перестраивать логистические цепочки, строить грамотную стратегию входа и продвижения с помощью цифровых решений Сбера и партнёров».

Индия — одна из самых быстрорастущих экономик мира с населением около 1,5 млрд человек. Импорт из этой страны в Россию быстро растет: это фармацевтика, продукты питания, туризм, электроинструменты, химическая продукция, авиа- и автозапчасти, спецтехника, компоненты для органических удобрений. Предприниматели активно переходят на взаиморасчёты в национальных валютах «рубль-рупия», изучают отраслевые бизнес-рынки при поддержке инструментов торгового финансирования и хеджирования рисков Сбера. Кроме того, с мая 2020 года Сбер организует групповые и индивидуальные офлайн и Бизнес-миссии онлайн, где знакомит ключевых игроков рынка и категорийных менеджеров торговых сетей, а также рассказывает о региональных и отраслевых особенностях экспорта и импорта, бизнес-этикете и кросс-культурных аспектах в разных странах. В том числе — в июле и в августе Сбер проведет три тематические бизнес-конференции о развитии торговли с Индией.