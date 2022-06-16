В рамках форума Калиматов дал часовое интервью информационному агентству «РИА-Новости». Глава субъекта рассказал о социально-экономическом развитии региона в условиях действующих западных санкций.

Несмотря на санкционное давление, в Ингушетии отмечается рост основных экономических показателей. Так, объем промышленного производства за первые четыре месяца текущего года составил 3267 млн рублей, а индекс промышленного производства за этот же период вырос на 15 процентов.

Произведено сельскохозяйственной продукции более чем на 4,5 млн рублей, или 107 процентов, к аналогичному периоду прошлого года. По темпам роста производства продукции сельского хозяйства республика занимает первое место по СКФО. Производство мяса за январь-апрель текущего года составило 118,5%, молока — 119,8%, яиц — 117,3%.

Выросли на 7,8% оборот розничной торговли и на 1,4% объем платных услуг.

В ходе интервью обсуждались также перспективы участия в ПМЭФ-2022 для региона. По информации Калиматова, в рамках форума будет подписано три соглашения с несколькими участниками российского рынка образовательных и промышленных услуг.

Одно из них будет заключено с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Отметим, что АКИТ РФ — это ведущая общественно-деловая некоммерческая организация страны в области промышленной и технологической инфраструктуры, которая объединяет около 4 тыс. компаний в 50 субъектах России. Главный приоритет организации — импортозамещение.

В свете планов на создание в регионе двух индустриальных парков «Магас» и «Джейрах» значение данного соглашения для региона особенно актуально. Проекты предназначены для размещения массовых производств, а резиденты технопарков будут вести разработку новых продуктов и осуществлять их тестовое и мелкосерийное производство. Реализация этих технопарков позволит сократить расходы инвесторов на создание инфраструктуры при реализации инвестпроектов, что также сокращает срок окупаемости и повышает инвестиционный имидж региона.

Еще один документ запланирован к подписанию с акционерным обществом «Выставка достижений народного хозяйства». В рамках сотрудничества с организацией в августе 2022 года Ингушетия представит в павильонах ВДНХ выставку достижений региона. Также по соглашению будет организовано совместное участие в конференциях, форумах, семинарах и работа по содействию узнаваемости, продвижению бренда каждой из сторон по взаимодействию с общественными организациями и землячествами.

Третье соглашение касается сферы образования, оно будет подписано с негосударственным образовательным центром «Синергия» для налаживания партнерских отношений, которые в дальнейшем будут способствовать решению социально значимых задач. В частности, речь идет о развитии образования разных уровней, ранней профориентации подростков, популяризации и обучении предпринимательской деятельности и о многом другом.

Калиматов рассказал также и о такой подушке безопасности, как модель экономического развития республики стоимостью более 13 млрд рублей на период до 2030 года.

В новую экономическую стратегию региона вошли пять прорывных проектов: строительство тепличного комплекса на 22 га, развитие туристического комплекса «Армхи», создание индустриального парка «Джейрах» по производству доломитовой муки и создание промышленного парка «Магас» для кластера алюминиевой промышленности, развитие солнечной генерации. Все проекты прошли защиту в Правительстве РФ в рамках модели. В настоящее время правительством Ингушетии совместно с «Кавказ. РФ» проводится работа, в рамках которой планируется обеспечить финансирование прорывных проектов в ближайшее время.

По словам Главы Ингушетии, в 2022 году регион планирует обеспечить также и внешнеторговый сегмент экономики. Развиваться в этом направлении республика намерена за счет открытия новых торговых рынков на территории Республики Беларусь, Азербайджана, Узбекистана и Абхазии в рамках имеющихся соглашений о взаимодействии. В частности, с Республикой Беларусь была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере экономики, образования, спорта и уже имеется план реализации, который окажет существенную роль в стабилизации ситуации.

«Как перспективное рассматривается нами и развитие отношений с Китаем, Ираном, а также со странами Ближнего Востока и Северной Африки», — добавил Калиматов.

Как отметил в своем интервью Глава Ингушетии, серьезную ставку в продовольственном обеспечении в условиях санкций, регион делает в первую очередь на развитие собственного агропромышленного комплекса.

«Минсельхозом предпринимаются все меры по своевременному и качественному проведению весенне-полевых работ. В этом году мы увеличили посевные площади под подсолнечник, сахарную свеклу и овощи открытого грунта в связи с повышенным спросом на данную продукцию», — отметил Калиматов.

Он также поведал, что с целью стабилизации цен на основные продукты питания Минсельхозом были проведены продовольственные ярмарки, где населению реализовывалась продукция по ценам на 15-20% ниже рыночных.

А еще в Ингушетии поддерживают местного сельхозпроизводителя за счет госпрограмм. Всего на эти цели в текущем году предусмотрено чуть более 375 млн руб.

Завершая свое интервью информационному агентству «РИА-Новости», Калиматов подчеркнул, что западные санкции для России имели обратный эффект — они повысили конкурентные способности и также стали мотивирующим фактором для роста потенциала отечественного производителя.

«Импортозамещение открыло перед местными производителями большие возможности для раскрытия собственного производственного потенциала и для участия в рыночной конкуренции уже на новом уровне», — подчеркнул Калиматов.

Центральная тема ПМЭФ в 2022 году обозначена как «Новый мир — новые возможности». Она отражает глобальные изменения в мире, ведущие к формированию новой экономической модели.

В рамках деловой программы ПМЭФ намечено более 130 мероприятий с участием 700 докладчиков. Всего свое участие в форуме подтвердили представители 115 стран и территорий. Среди них более 2,7 тыс. бизнесменов, включая 1 тыс. руководителей компаний.

Российский форум малого и среднего предпринимательства стартовал 15 июня и продлится до 18 июня. Организаторами форума МСП выступают Фонд Росконгресс и «Опора России». В рамках деловой программы состоятся сессии, охватывающие ключевые аспекты поддержки и развития малого и среднего бизнеса в России.