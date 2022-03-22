Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов неоднократно заявлял о необходимости создания собственной овощной базы и дал Минсельхозу поручение уже в этом году включить в посевную кампанию и посадку овощей.

«Мы в состоянии сами производить овощную продукцию и обеспечивать внутренние потребности региона. А если еще в этом направлении и частные хозяйственные подворья задействовать, то и в другие регионы сможем поставлять. Сегодня, в условиях западных экономических санкций, у российского производителя открываются новые возможности. Программа импортозамещения актуализировалась с новыми перспективами, и регионы должны максимально использовать эту ситуацию», — заявил Калиматов.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия, агропромышленный сектор Ингушетии в целом не испытывает проблем по ресурсному обеспечению текущей весенней посевной кампании.

Для проведения весенних полевых работ 2022 года создан оперативный штаб. Сроки проведения данных работ зависят от агрометеорологических особенностей региона. Так, сев ранних яровых культур приходится на 25 февраля — 10 марта, поздних яровых — с 20 марта по 25 мая. Всего в посевной кампании будет задействовано 480 единиц тракторов и 600 единиц прицепного оборудования. Техника готова к работам на 100%.

«Под озимый сев нами запланировано и посеяно 26,3 тыс. га. Из них большая площадь занята под озимую пшеницу — 15,2 тыс. га, и под озимый ячмень — 8,5 тыс. га. Остальная площадь занята под рапс и озимые корма. На данное время состояние озимых хорошее, ведётся подкормка минеральными удобрениями. Приобретено и внесено удобрений под урожай озимых на 2022 год — 70%», — доложил Магомед Гагиев на совещании.

Что касается яровых культур, министр сообщил, что под их сев по республике выделено 80% посевных площадей. Всего запланировано 41,1 тыс. га, из них: яровой ячмень — 4,5 тыс. га, кукуруза на зерно — 20,5 тыс. га, овес — 4,8 тыс. га, подсолнечник — 3,3 тыс. га, картофель — 1,1 тыс. га, овощи открытого грунта — 0,3 тыс. га, сахарная свекла — 0,4 тыс. га, соя — 0,7 тыс. га.

«Обеспеченность семенами под яровой сев сегодня составляет 60%, удобрениями — 40%. К началу весенней посевной кампании запланирована стопроцентная обеспеченность семенами, удобрениями и средствами защиты растений», — заверил министр.

Всего, по его словам, под яровой сев по республике запланировано 41,1 тыс. га. Из них уже посеяно ранее 4,2 тыс. га яровых культур.