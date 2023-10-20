В Сбере рассказали, в каком возрасте открывают бизнес жители Северного Кавказа

Как показывает статистика, большинство предпринимателей в республиках Северного Кавказа предпочитают открывать бизнес после 35 лет — больше всего таких в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — 57% и 56% соответственно. В возрасте до 35 лет своё дело чаще всего в третьем квартале этого года открывали жители Ингушетии — перевес в сторону молодёжи составил 56%, а также Чеченской Республики — там доля молодых предпринимателей достигла 54%.

Руслан Мизаев, управляющий Чеченским отделением Сбербанка:

«Чаще всего жители Юга России и Северного Кавказа в третьем квартале открывали бизнес в сферах розничной и оптовой торговли, а также грузоперевозок. Сбер помогает предпринимателям на всех этапах создания и развития собственного дела. Это как финансирование, в том числе на льготных условиях, так и большое количество нефинансовых сервисов и услуг, позволяющих бизнесу оптимизировать деятельность, снизить расходы и открыть новые возможности — начиная от экспертной оценки бизнес-идеи и помощи в регистрации бизнеса, заканчивая аудитом финансовой отчётности, помощью в подборе сотрудников и запуске инструментов для увеличения продаж».

При выборе организационно-правовой формы предприятий жители республик Северного Кавказа в третьем квартале чаще делали выбор в пользу регистрации ИП: их доля составила от 69% в Ингушетии до 93% в Карачаево-Черкесии.