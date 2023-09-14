В южных регионах России вырос спрос на коммерческую ипотеку

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«На Юге России и Северном Кавказе растёт спрос на коммерческую недвижимость в жилых домах. Это связано с 3 факторами: бурным ростом числа самозанятых, массовым переводом в нежилой фонд жилых помещений, а также с трендом изначального планирования застройщиками первых этажей под коммерческую недвижимость. Чаще всего эти объекты находятся в центральных районах Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, но в летние месяцы вырос спрос на помещения в курортных зонах Черноморского побережья и КавМинВод. Как правило, здесь открывают салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы, химчистки, ателье, учебные или игровые центры, пункты выдачи заказов онлайн-ритейлеров».

Напомним, что с 6 апреля 2023 года физические лица могут оформить в Сбербанке ипотеку на покупку на вторичном и первичном рынках коммерческой недвижимости по цене от 500 тысяч до 100 миллионов рублей. При этом максимальная площадь такой недвижимости может достигать 270 кв. м. Ранее такая возможность была только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.