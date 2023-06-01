Юго-Западный Сбербанк: В южных регионах России растёт число неипотечных сделок с недвижимостью

В апреле 2023 года объём сделок без использования кредитных средств, по данным Домклик, составил 19% от всех сделок в Сбере. Наибольшей популярностью такие сделки пользовались в Москве (25%), Московской области (11%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае (5%) и Свердловской области (4%).

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Всё чаще в Сбер обращаются даже в ситуации, когда ипотечные средства не требуются, но нужно комфортно, быстро и надёжно купить или продать недвижимость. Среди регионов-лидеров здесь традиционно Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. При этом, высокую динамику роста востребованности показывают и Дагестан, Калмыкия, а также Карачаево-Черкесия».

Новый сервис Домклик «Регистрация и расчёты», запущенный в апреле этого года, позволяет сделать сделки с землёй и жильём без использования заёмных средств ещё проще. Он объединяет в себе услуги «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты», помогая участникам сделки зарегистрировать недвижимость в Росреестре и безопасно провести расчёты. К тому же сервис в 2,5–3 раза сокращает издержки клиентов при купле-продаже недвижимости благодаря снижению комиссии за услуги. Пакет документов формируется автоматически — клиенту необходимо только проверить свои данные и отправить документы на регистрацию. Расчёты производятся через специальный счёт в Сбере, что гарантирует их безопасность для всех участников сделки.