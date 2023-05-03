Жители Юга России и Северного Кавказа стали чаще пользоваться сервисом Сбера «Деньги до зарплаты»

Чаще всего сервис использовали жители Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского Края, однако больше всего «до зарплаты» занимали жители именно Краснодарского края, так за первые 3 месяца 2023г. клиенты воспользовались сервисом почти 90 000 раз.

Безделева Лариса Николаевна, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы наблюдаем рост спроса на «Деньги до зарплаты» среди клиентов Юго-Западного банка. С начала года жители ЮФО и СКФО стали на 32% чаще прибегать к услугам сервиса. Бывают ситуации, когда срочно нужна небольшая сумма, а зарплата еще не скоро. Чтобы не брать в долг у близких или не обращаться в сомнительные микрофинансовые организации, мы разработали удобный сервис для наших зарплатных клиентов, доступный прямо в мобильном приложении банка».

Сервис «Деньги до зарплаты» предназначен для зарплатных клиентов Сбера, получающих зарплату на карту банка. Подать заявку можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Её рассмотрят за несколько минут без справок и предоставления дополнительных документов, а после одобрения деньги будут перечислены на карту. Максимальная сумма займа — до половины зарплаты, срок — один месяц. Потратить их можно на любые цели — от покупки необходимого товара до повседневных нужд. Вернуть деньги можно уже после зарплаты, сумма спишется автоматически, а напоминание о списании придет за два дня.