Жители южных регионов России сэкономили более 135 млн рублей на ипотеке со «Своей ставкой» от Домклик

Снизить процентную ставку по ипотеке Сбера можно, сделав единовременный платеж при оформлении жилищного кредита с услугой Домклик «Своя ставка». Пик спроса на эту опцию в ЮФО и СКФО пришелся на октябрь 2022 года. Согласно данным аналитиков Домклик, жители юга России и Северного Кавказа чаще всего предпочитают снижать ставку в среднем от 1 до 4%.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Опция «Своя ставка» была запущена на Домклик год назад и уже успела доказать свою высокую востребованность. Так, по данным Домклик, по итогам 1 квартала 2023 года более 300 семей в ЮФО и СКФО воспользовались этой опцией. Активнее всего «Своей ставкой» пользуются жители Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края. Наши клиенты ценят гибкость этой услуги: чем больше размер единовременного платежа, тем сильнее уменьшается процентная ставка на весь срок действия ипотечного кредита Сбера. К тому же, эта скидка суммируется с другими скидками Домклик: за электронную регистрацию, страхование жизни и здоровья, покупку недвижимости на витрине Домклик и получение зарплаты на карту Сбера».

Чтобы снизить размер ежемесячного платежа, нужно выбрать опцию «Своя ставка» в ипотечном калькуляторе онлайн на Домклик. Размер скидки определяет заемщик — исходя из размера единовременного платежа, который он готов внести.