Жители южных регионов России сэкономили более 135 млн рублей на ипотеке со «Своей ставкой» от Домклик
За прошедший год почти 1 000 жителей ЮФО и СКФО снизили процентную ставку по ипотеке Сбера благодаря услуге «Своя ставка» от Домклик. Эта опция позволила южанам сэкономить свыше 135 млн рублей.
Снизить процентную ставку по ипотеке Сбера можно, сделав единовременный платеж при оформлении жилищного кредита с услугой Домклик «Своя ставка». Пик спроса на эту опцию в ЮФО и СКФО пришелся на октябрь 2022 года. Согласно данным аналитиков Домклик, жители юга России и Северного Кавказа чаще всего предпочитают снижать ставку в среднем от 1 до 4%.
Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:
«Опция «Своя ставка» была запущена на Домклик год назад и уже успела доказать свою высокую востребованность. Так, по данным Домклик, по итогам 1 квартала 2023 года более 300 семей в ЮФО и СКФО воспользовались этой опцией. Активнее всего «Своей ставкой» пользуются жители Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края. Наши клиенты ценят гибкость этой услуги: чем больше размер единовременного платежа, тем сильнее уменьшается процентная ставка на весь срок действия ипотечного кредита Сбера. К тому же, эта скидка суммируется с другими скидками Домклик: за электронную регистрацию, страхование жизни и здоровья, покупку недвижимости на витрине Домклик и получение зарплаты на карту Сбера».
Чтобы снизить размер ежемесячного платежа, нужно выбрать опцию «Своя ставка» в ипотечном калькуляторе онлайн на Домклик. Размер скидки определяет заемщик — исходя из размера единовременного платежа, который он готов внести.