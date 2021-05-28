Что надо знать фрилансеру-тестировщику — как получать только положительные отзывы
Любой IT-продукт, который создают программисты, разработчики, требует проверки. Перед тем, как появиться в свободном доступе, приложение, веб-сайт или программный код проверяются тестировщиком. Чтобы получить позитивные отклики пользователя, софт должен быть не только удобным, но и качественным, даже безупречным. Функциональность, дизайн, юзабилити, производительность — все это должно быть на высоте. QA-тестировщик, работающий на фрилансе, — популярная профессия. Умение прогнозировать баги, налаживать механизмы работы программ вручную или автоматически оплачивается очень хорошо. Для любого фрилансера отзывы предыдущих клиентов — самая дорогая валюта. Чем их больше, тем лучше. Рассказываем в статье о том, что должен уметь тестировщик, чтобы стать востребованным и получать отличные отзывы от заказчиков.
Особенности работы QA-тестировщика на фрилансе
Несмотря на актуальность профессии, найти вуз, где преподают основы тестирования, не удастся. Поэтому тестировщики — это специалисты, получившие знания и умения благодаря самообразованию. Эта профессия — старт в сфере IT. Проработав тестировщиком, вы легко сможете развиваться дальше. Специалист проверяет разработанные программы, оценивает их работоспособность, находит ошибки и передает программисту.
Согласно должностным обязанностям quality assurance может:
- разрабатывать планы и методики тестирования;
- прогнозировать ситуации, с которыми можно столкнуться при эксплуатации ресурса;
- тестировать ПО;
- заполнять документацию;
- анализировать и классифицировать ошибки;
- составлять отчет;
- поддерживать связь с программистом, разработчиком;
- консультировать клиента.
Популярность профессии объясняется тем, что создать работающее без перебоев и ошибок приложение без тестировщика очень сложно. Независимо от того, это веб-приложение, десктопное, мобильное, реализованное для платформы или кроссплатформенное, все они должны соответствовать требованиям качества ПО. Конечно, изучить и овладеть всеми навыками сложно. Даже если вам кажется, что знаете вы очень мало, тестирование — прикладная специальность. Очень многие умения осваиваются только с опытом. Тестировщик-фрилансер имеет творческую и профессиональную свободу. Выбирать можно проекты, которые вы точно потянете.
Что должен знать и уметь QA-тестировщик
Среди личных качеств главное — коммуникабельность. Важно уметь находить общий язык даже с теми, с кем не особо приятно общаться. Список ключевых навыков и умений очень длинный. Чем больше специалист знает, тем лучше его работу оплачивают.
Хороший quality assurance должен знать:
- что означают понятия чек-лист, текст-кейс, уметь правильно их составлять;
- основные виды тестирования, уметь их внедрять и использовать;
- правильно использовать баг-трекеры;
- техники тест-дизайна;
- правила использования гайдлайнов iOS и Android;
- клиент-серверное взаимодействие;
- принципы работы IDE;
- как анализировать трафик с помощью Fiddler/Charles;
- как работать с приложениями и инструментами VirtualBox и Vagrant, Genymotion, Android Studio, Xcode.
Современные IT-компании зачастую работают с Redmine и Jira. Это программы баг-трекинга. Для изучения установите одну из них на свой ПК. Изучить пробную версию можно с помощью роликов на YouTube. Пригодится и TestRail. Тестировщик-новичок должен понимать, как устроены бэкенд и фронтенд, как работать с консолью браузеров.
Советы по работе с заказчиками
Перед началом выполнения заказа подумайте над возможными проблемами, задайте наводящие вопросы, выясните все нюансы ТЗ. Не тяните с дедлайном до последнего. Если вы сделаете работу немного раньше, можно рассчитывать на хороший отзыв от заказчика. Качество — неотъемлемая часть тестирования. Не бойтесь предлагать свои пути решения — использовать другие ресурсы или оборудование для поиска багов. Не забывайте про отчетность. Заказчик должен знать, что вы приложили все силы, умения и старания. Посмотреть актуальные вакансии и задания для тестировщиков можно на бирже фриланса Freelancehunt. Здесь и разовые проекты, и постоянная работа. Не бойтесь отправлять заявки, даже если вы новичок в цифровом мире.