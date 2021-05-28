Что надо знать фрилансеру-тестировщику — как получать только положительные отзывы

Особенности работы QA-тестировщика на фрилансе

Несмотря на актуальность профессии, найти вуз, где преподают основы тестирования, не удастся. Поэтому тестировщики — это специалисты, получившие знания и умения благодаря самообразованию. Эта профессия — старт в сфере IT. Проработав тестировщиком, вы легко сможете развиваться дальше. Специалист проверяет разработанные программы, оценивает их работоспособность, находит ошибки и передает программисту.

Согласно должностным обязанностям quality assurance может:

разрабатывать планы и методики тестирования;

прогнозировать ситуации, с которыми можно столкнуться при эксплуатации ресурса;

тестировать ПО;

заполнять документацию;

анализировать и классифицировать ошибки;

составлять отчет;

поддерживать связь с программистом, разработчиком;

консультировать клиента.

Популярность профессии объясняется тем, что создать работающее без перебоев и ошибок приложение без тестировщика очень сложно. Независимо от того, это веб-приложение, десктопное, мобильное, реализованное для платформы или кроссплатформенное, все они должны соответствовать требованиям качества ПО. Конечно, изучить и овладеть всеми навыками сложно. Даже если вам кажется, что знаете вы очень мало, тестирование — прикладная специальность. Очень многие умения осваиваются только с опытом. Тестировщик-фрилансер имеет творческую и профессиональную свободу. Выбирать можно проекты, которые вы точно потянете.

Что должен знать и уметь QA-тестировщик

Среди личных качеств главное — коммуникабельность. Важно уметь находить общий язык даже с теми, с кем не особо приятно общаться. Список ключевых навыков и умений очень длинный. Чем больше специалист знает, тем лучше его работу оплачивают.

Хороший quality assurance должен знать:

что означают понятия чек-лист, текст-кейс, уметь правильно их составлять;

основные виды тестирования, уметь их внедрять и использовать;

правильно использовать баг-трекеры;

техники тест-дизайна;

правила использования гайдлайнов iOS и Android;

клиент-серверное взаимодействие;

принципы работы IDE;

как анализировать трафик с помощью Fiddler/Charles;

как работать с приложениями и инструментами VirtualBox и Vagrant, Genymotion, Android Studio, Xcode.

Современные IT-компании зачастую работают с Redmine и Jira. Это программы баг-трекинга. Для изучения установите одну из них на свой ПК. Изучить пробную версию можно с помощью роликов на YouTube. Пригодится и TestRail. Тестировщик-новичок должен понимать, как устроены бэкенд и фронтенд, как работать с консолью браузеров.

Советы по работе с заказчиками

Перед началом выполнения заказа подумайте над возможными проблемами, задайте наводящие вопросы, выясните все нюансы ТЗ. Не тяните с дедлайном до последнего. Если вы сделаете работу немного раньше, можно рассчитывать на хороший отзыв от заказчика. Качество — неотъемлемая часть тестирования. Не бойтесь предлагать свои пути решения — использовать другие ресурсы или оборудование для поиска багов. Не забывайте про отчетность. Заказчик должен знать, что вы приложили все силы, умения и старания. Посмотреть актуальные вакансии и задания для тестировщиков можно на бирже фриланса Freelancehunt. Здесь и разовые проекты, и постоянная работа. Не бойтесь отправлять заявки, даже если вы новичок в цифровом мире.