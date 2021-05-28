Что надо знать фрилансеру-тестировщику — как получать только положительные отзывы

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Любой IT-продукт, который создают программисты, разработчики, требует проверки. Перед тем, как появиться в свободном доступе, приложение, веб-сайт или программный код проверяются тестировщиком. Чтобы получить позитивные отклики пользователя, софт должен быть не только удобным, но и качественным, даже безупречным. Функциональность, дизайн, юзабилити, производительность — все это должно быть на высоте. QA-тестировщик, работающий на фрилансе, — популярная профессия. Умение прогнозировать баги, налаживать механизмы работы программ вручную или автоматически оплачивается очень хорошо. Для любого фрилансера отзывы предыдущих клиентов — самая дорогая валюта. Чем их больше, тем лучше. Рассказываем в статье о том, что должен уметь тестировщик, чтобы стать востребованным и получать отличные отзывы от заказчиков.

Особенности работы QA-тестировщика на фрилансе

Несмотря на актуальность профессии, найти вуз, где преподают основы тестирования, не удастся. Поэтому тестировщики — это специалисты, получившие знания и умения благодаря самообразованию. Эта профессия — старт в сфере IT. Проработав тестировщиком, вы легко сможете развиваться дальше. Специалист проверяет разработанные программы, оценивает их работоспособность, находит ошибки и передает программисту. 

Согласно должностным обязанностям quality assurance может:

  • разрабатывать планы и методики тестирования;
  • прогнозировать ситуации, с которыми можно столкнуться при эксплуатации ресурса;
  • тестировать ПО;
  • заполнять документацию;
  • анализировать и классифицировать ошибки;
  • составлять отчет;
  • поддерживать связь с программистом, разработчиком;
  • консультировать клиента. 

Популярность профессии объясняется тем, что создать работающее без перебоев и ошибок приложение без тестировщика очень сложно. Независимо от того, это веб-приложение, десктопное, мобильное, реализованное для платформы или кроссплатформенное, все они должны соответствовать требованиям качества ПО. Конечно, изучить и овладеть всеми навыками сложно. Даже если вам кажется, что знаете вы очень мало, тестирование — прикладная специальность. Очень многие умения осваиваются только с опытом. Тестировщик-фрилансер имеет творческую и профессиональную свободу. Выбирать можно проекты, которые вы точно потянете. 

Что должен знать и уметь QA-тестировщик

Среди личных качеств главное — коммуникабельность. Важно уметь находить общий язык даже с теми, с кем не особо приятно общаться. Список ключевых навыков и умений очень длинный. Чем больше специалист знает, тем лучше его работу оплачивают. 

Хороший quality assurance должен знать:

  • что означают понятия чек-лист, текст-кейс, уметь правильно их составлять;
  • основные виды тестирования, уметь их внедрять и использовать;
  • правильно использовать баг-трекеры;
  • техники тест-дизайна;
  • правила использования гайдлайнов iOS и Android;
  • клиент-серверное взаимодействие;
  • принципы работы IDE;
  • как анализировать трафик с помощью Fiddler/Charles;
  • как работать с приложениями и инструментами VirtualBox и Vagrant, Genymotion, Android Studio, Xcode. 

Современные IT-компании зачастую работают с Redmine и Jira. Это программы баг-трекинга. Для изучения установите одну из них на свой ПК. Изучить пробную версию можно с помощью роликов на YouTube. Пригодится и TestRail. Тестировщик-новичок должен понимать, как устроены бэкенд и фронтенд, как работать с консолью браузеров. 

Советы по работе с заказчиками

Перед началом выполнения заказа подумайте над возможными проблемами, задайте наводящие вопросы, выясните все нюансы ТЗ. Не тяните с дедлайном до последнего. Если вы сделаете работу немного раньше, можно рассчитывать на хороший отзыв от заказчика. Качество — неотъемлемая часть тестирования. Не бойтесь предлагать свои пути решения — использовать другие ресурсы или оборудование для поиска багов. Не забывайте про отчетность. Заказчик должен знать, что вы приложили все силы, умения и старания. Посмотреть актуальные вакансии и задания для тестировщиков можно на бирже фриланса Freelancehunt. Здесь и разовые проекты, и постоянная работа. Не бойтесь отправлять заявки, даже если вы новичок в цифровом мире.

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