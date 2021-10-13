Земля, на которой она раскинулась, искони считается у нашего народа пропитанной благодатью Всевышнего. Именно здесь застолбили место под солнцем наши предки во главе с основателем Назрани Карцхалом Мальсаговым, когда в далеком 1781 году они решили, вырвавшись из гор, куда были загнаны многочисленными врагами, вернуться на равнину, тут они находили спасение в самые тяжелые времена. О том, какие тяжелые испытания им пришлось перенести, нам, ныне живущим, наверное, трудно представить. Однако пытаться это осознать нужно, чтобы выносить для себя самые разные уроки.

Накануне дня рождения города корреспондент газеты «Ингушетия» побеседовал с мэром Назрани, ее коренным жителем Урусханом Евлоевым. В теплой, непринужденной обстановке в его рабочем кабинете мы говорили о прошлом, настоящем и будущем культурной столицы республики.

— Урусхан Хасанович, скажите, чем для вас лично является Назрань?

— Трудно подобрать слова, чтобы дать здесь точное определение. Человек не всегда словами может выразить свои чувства. Тем не менее скажу, что все ингуши, где бы они ни жили, ни выросли, соединены с Назранью незримыми душевными нитями. Несмотря на кардинальные общественно-политические и социально-экономические изменения, произошедшие в последние десятилетия не только в нашей стране, но и в мире в целом, Назрань по-прежнему хранит в себе особый национальный колорит, удивительную атмосферу единства ингушского народа, высочайший уровень гостеприимства, присущий нашему народу. Где бы мы ни оказались, куда бы нас ни заносила судьба, мы неизменно думаем о своей родине — Ингушетии. А она, эта судьба, неотделима от Назрани. В общем, как-то так.

— На днях исполнится ровно два года (удивительное совпадение с днем рождения Назрани) как на заседании горсовета Назрани депутаты избрали вас мэром города. Какие хозяйственные и иные проблемы прежде всего вам бросились в глаза?

— Скажу так: проблемы родного города я всегда видел и ощущал, даже будучи вдалеке от малой родины в течение более 20 лет. Во время пресловутой перестройки я уехал в братскую Белоруссию, представлял ее сборную по дзюдо, потом занимался бизнесом. Периодически приезжал домой и видел, что тут творится, какие проблемы существуют, мешающие нам развиваться.

К сожалению, а может, к счастью, они универсальные для всех регионов страны. Та же социальная необустроенность малоимущих слоев населения, необходимость развития малого и среднего бизнеса в тесном сотрудничестве с правительством республики, устраняя перед ним бюрократические барьеры, безусловно — борьба с коррупцией, и не только в классическом ее понимании. Мы же привыкли к тому, что коррупция — это наглое и беззастенчивое воровство бюджетных денег. Нет, увы, коррупция скрывается под многими личинами, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к нарушению закона, а на поверку оказывается все сложнее.

— Я так понимаю, что ярким примером тут может служить проблема переселения жильцов из ветхого жилья в новые дома?

— В том числе. Это одна из самых острых проблем, передающихся в наследство городским властям, и с которой мне пришлось столкнуться, как только я заступил на должность мэра. Слава богу, она наконец-то решается. И решается при непосредственной помощи Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, который привлек для этого федеральные ресурсы, правительства республики.

Возьмем, к примеру, мытарства жильцов двух общежитий в центре Назрани. Они десятилетиями жили в этих домах, у них выросли дети и внуки. Уж сколько слащавых обещаний они слышали от властей, сколько раз им говорили, что их проблема будет решена. Но ничего не двигалось с мертвой точки. И у меня язык не поворачивается упрекать их в том, что они уже никому не верят. В последнее время мы проводим с жильцами этих ветхих домов встречи, говорим предельно открыто и откровенно о возможностях властей помочь им, не озвучивая пустых обещаний. Всегда придерживался и не отхожу от принципа: не обещать людям того, что не смогу исполнить.

— Исследуя эту проблему, я выяснил, что и сами жители этих домов, образно говоря, не чисты на руку. Скажем, получив компенсацию за жилье, они его сдавали в аренду таким же бедолагам...

— Повторюсь: я не имею никакого морального права обвинять людей, которых десятилетиями пичкали обещаниями улучшить их «квартирный вопрос». Если тут и возникают вопросы — то это не к сегодняшним городским властям. Мы постепенно выходим из тупика в их решении, параллельно устраняя другие, не менее актуальные хозяйственные проблемы крупнейшего населенного пункта республики. Это относится и к упорядочению градостроительной политики, борьбе с хаотичной застройкой города и т. д. Для сведения, генплан города не обновлялся аж с 2011 года. Я в свое время являлся начальником жилинспекции и прекрасно знаю, что, например, творится в функционировании многоквартирных домов города. В двух словах эту жуткую картину не опишешь.

— Мне кажется, мы до сих пор не можем приобщиться к культуре «общежития» многоквартирных домов. Как вы считаете?

— Земельный кризис рано или поздно заставит нас приноровиться к новым обстоятельствам, когда приходится строить многоквартирные дома, вместо привычных частных. Другое дело — как плавно мы будем преодолевать проблемы, возникающие здесь. Очень многое зависит от самих жильцов, их способности и готовности мирно уживаться, создавать те же товарищества собственников жилья или управляющие компании.

Городские же власти могут им лишь помочь преодолевать возникающие проблемы. К примеру, запуском разработанного и одобренного в прошлом году дизайн-кода города Назрани — масштабной концепции архитектурного развития, будущего внешнего вида города, впервые внедренного на Северном Кавказе. Или привлечением со стороны узких специалистов, скажем, по лифтовому оборудованию. Естественно, потихоньку мы будем готовить наших работников в этом направлении. Главное, чтобы люди осознали: жизнь в частных или многоквартирных домах ничем, в принципе, не отличается, если в обоих случаях есть «хозяин». Его можно выбрать или назначить, сообща, мирно. К тому же сегодня это связано с законодательной необходимостью. Я имею в виду наличие ТСЖ или управляющей компании. Уверен, что потихоньку мы придем к этому. Пора отвыкнуть от мысли, что большинство проблем в многоквартирных домах должны устранять муниципальные власти.

— В предстоящие выходные мы отпразднуем очередной юбилей Назрани — города, про который можно сказать, что «это наше все». Не знаю, как вам, но мне та, старая добрая Назрань ближе к душе...

— «Что прошло, то будет мило» — писал поэт (улыбается). Уносясь в прошлое, мы невольно экстраполируем сегодняшнее на нашу молодость, накладываем прошлое на настоящее. А молодость — это самое прекрасное время нашей жизни. Тем не менее, вспомните, как мало тех же школ и детсадов, которых только в последние годы построено больше двадцати, у нас было, как нам приходилось преодолевать многие бытовые проблемы, о существовании которых нынешняя молодёжь даже не подозревает. И тогда мы станем объективно сравнивать то, что было, и то, что есть сейчас. Главное — сохранить и преумножать потенциал Назрани.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить назрановцев с Днем города, пожелать им мира и благополучия. Вместе, сообща у нас все получится!